鄭欣宜重提入行初期辛酸：有位好尊敬嘅前輩叫我唔好唱歌

鄭欣宜（Joyce）和馮允謙（Jay）在回港發展前，都在加拿大成長和讀書，最近他們齊齊接受加拿大中文電台邀請，隔空為《加拿大中文歌曲創作大賽》決賽擔任表演嘉賓。雖然不能親身飛到當地，但日前在香港拍攝表演項目時，二人都坦言心繫當地的家人和朋友，當中兩年沒有見媽咪的Jay隔空畀心心，熱情的Joyce亦對伯母大講「I love you」。

Joyce和Jay日前為《加拿大中文歌曲創作大賽》決賽錄製表演環節。

Joyce在溫哥華土生土長，而Jay一歲半隨家人移民到愛民頓（Edmonton），為了堅持追尋音樂夢，先後回港發展，受疫情影響，他們接近兩年沒有飛加拿大。Joyce表示每年都會飛回溫哥華或多倫多最少一次探親，前年更到當地參與慈善活動，今次她選唱《＠princejoyce》和新歌《先哭為敬》。她說：「我自細聽『加拿大中文電台』，因為婆婆好鍾意聽。今次表演，有一種返屋企嘅感覺。」

Joyce當晚獻唱《@princejoyce》和《先哭為敬》。

父母和哥哥都在加拿大的Jay接近兩年沒有回「加」，非常掛念。今次是他首次參加當地舉辦的活動，媽咪特別開心，他說：「媽咪知道我今次表演好開心，仲專登去搵我哋做封面、報道今次活動嘅雜誌。兩年無見媽咪真人，好掛住佢。今次揀咗兩首自己創作和參與嘅《思念即地獄》和《山旮旯》，一路唱一路諗住媽咪，佢話會叫埋啲朋友一齊睇。」Joyce和Jay還合唱陳奕迅的《陀飛輪》，Joyce說：「呢首歌詞好適合呢個時候，呢兩年好多人都唔可以飛去第二度見屋企人，希望大家聽住我哋嘅歌，諗住掛念嘅人。」

Jay則帶來《思念即地獄》和《山旮旯》。

表演開始前，Joyce和Jay接受主持人訪問，分享追尋音樂夢的經歷。Joyce說：「我最困難係入行最初幾年，好多負面聲音，話我揀嘅路係錯。甚至初入行時有一位我好尊敬嘅前輩，叫我唔好唱歌！但我堅持，慶幸我有能力追夢，堅持夢想。」Jay安慰她說：「依家證明你入行係正確，好成功。無論做咩都會有障礙，或者會有人懷疑你嘅能力，所以只要專注你要做嘅事，相信自己。」

Joyce話出道初期有前輩叫佢唔好唱歌！

Jay也表示十年前隻身來香港參加歌唱比賽和發展音樂事業，難以適應：「最初唔習慣天氣，點解去到邊都超多人？又熱又無自己空間。加上我中文唔叻，就連去茶餐廳都唔識睇餐牌嗌嘢食，有時會偷睇隔離枱食乜就照跟，否則只識得叫『叉燒燒肉飯』，所以以前食好多呢款飯。」欣宜笑問：「咁你依家係咪食怕咗？」Jay說：「哈哈，未怕，仍然好鍾意食。」Joyce透露從加拿大帶了一件20年前的物品放入新歌MV成為彩蛋。而Jay表示即將舉行音樂會，另外還會替其他歌手做監製、作曲和編曲等工作，很忙碌又很期待，身旁Joyce替他開心。