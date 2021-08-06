《01眾樂迷》推介2021年7月份派台歌　鄭秀文新歌Rap禱文最前衛

踏入下半年，不少歌手都相繼推出高水準單曲，透過與別不同的曲風為聽眾帶來驚喜。除了新生代歌手外，更有闊別樂壇多年的歌手強勢回歸，也有殿堂級天王天后繼續嘗試不同唱法，打破過往作品的既有框框。在精彩的7月份中，以下5首作品絕對不能錯過。



馮允謙《因愛之罪名》

繼前作《思念即地獄》後，Jay在7月再推出《因愛之罪名》，旋律上用到復古電子風格，在型格的音樂中表達部份社會中對性小眾的愛依然無法接受，相當前衛。而新歌也再一次考驗Jay的唱功，尤其最後一部份飆高音更要用auto-tune稍作修飾，難怪Jay在Instagram忍不住說：「我都唔知點解要寫啲咁難嘅歌畀自己唱！」

鄭秀文《新造的人》

Sammi今年推出的第二首單曲，除了與女Rapper SHIMICA（黃凱妮）合作外，更找到JNYBeatz注入Nu Metal（新金屬）曲風，再一次作出突破。雖然《新造的人》概念來自一句聖經金句，甚至在Rap的部份也是一段禱文，但聽起來卻是非常前衛，加上Sammi一直以來拒絕「食老本」的創作態度，絕對值得讀者戴上耳機欣賞。

黃妍《輕盈》

收錄在7月推出的專輯《九道痕跡》中最後一首派台歌，雖說歌名帶點輕鬆的感覺，但歌曲在編排上卻同時有沉重和輕快兩種截然不同的感覺，層次感十足，正好交代在沉重世代中保持輕盈姿態面對一切的思想。歌詞也教聽眾如何面對目前低迷的社會氣氛：「如明日太爛了，也要與微塵擁抱。」

曾若華《私奔記》

如果讀者並非從《零分》才開始留意JUDE的作品，就會明白《私奔記》對她而言有多重要。回到初出道時《格拉斯哥流浪》等熟悉的英倫搖滾風，雖然歌聲上略嫌單薄，但總算是找回自己的第一步。而她親自執導的MV是一大亮點，簡單一首情歌用男同行戀來包裝，既能承接《大叔的愛》帶來的熱潮，也令作品的意義更加深遠。

張蔓姿《深夜浪漫》

今年新人繼續有新驚喜帶給樂迷，Gigi在《姿態》後推出這首談曖昧的情歌。Gigi除了刻意放輕唱歌力度外嗎，編曲的李一丁功勞最大，成功將旋律營造出非常適合深夜收聽的風格，聽起來與其他情歌不一樣。難怪樂隊Zpecial也馬上與Gigi合作，嘗試將《深夜告別練習》和《深夜浪漫》組成為「深夜歌單」。