太極演唱會｜即興用歌聲賀李慧詩為港爭光　Mr.合體獨欠Dash

《太極Rainbow After Rain演唱會》今晚（8/8）在紅館舉行尾場，獲陳煒、蘇永康、黃柏高（Paco）、黃劍濤（Duncan）等現身支持，而已故鍵琴手唐奕聰（Gary）的遺孀也一連兩晚到場。

蘇永康到場支持。（劉智源攝）

來到最後一場，太極同樣以三首快歌《沉默風暴》、《暴風紅唇》和《紅色跑車》，與全場觀眾熱身。在《小雨落在我的胸口》前，結他手鄧建明（Joey）為觀眾送上祝福：「希望大家可以早日唔使戴住口罩睇騷，送首歌畀大家，希望啲雨可以洗走晒所有疫情。」其後他們再接連唱起《頂天立地》、《拼命三郎》和《樂與悲》等作品。在《留戀》前，太極也即興唱起《We Are The Champions》，祝賀港隊單車代表李慧詩今早贏得銅牌。

結他手鄧建明（Joey）為觀眾送上祝福。（劉智源攝）

隨後太極與昨晚一樣，邀請過去曾與Gary合作的歌手，除了小肥（徐志勇）、駱振偉（Thor）、鍾達茵（Pam）一連兩晚上台獻唱外，今晚更有樂隊Mr.短暫重組，一連表演兩首作品《大熱》和《Everyone》，不過今晚未見低音結他手Dash身影，Joey也不禁說：「快啲組埋一齊做新歌啦！」

今晚更有樂隊Mr.短暫重組。（劉智源攝）

在Thor和Pam合唱後，就輪到夏韶聲（Danny Summer）獻唱《童年時》。期間Danny也談起一段與《童年時》和Gary有關的故事：「1985年，我決定要將呢首歌重錄一次，我認為呢首歌係應該更加戲劇性，所以我要求加鋼琴。跟住有朋友同我講，不如試下畀呢個細路啦，佢好有心機，我就交呢首歌中間嘅部份畀佢編，最後佢嘅編曲令我哋大家都好滿意。」

Danny談起一段與《童年時》和Gary有關的故事。（劉智源攝）