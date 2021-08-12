鄭欣宜扮學生妹拍新歌《罰你》MV　梁祖堯湯駿業施展連環虐待

繼大熱歌曲《先哭為敬》後，鄭欣宜（Joyce）再有跳唱快歌《罰你》登場，看似是一首不願受束縛的反叛歌，其實是Joyce的內心寫照：「《罰你》呢首歌係可以反映我『叛逆寶寶』嘅一面，哈哈，其實由細到大都好多人同我講『你唔可以咁、你咁樣唔得』我曾經試過好努力聽佢哋、跟佢哋嘅指導去成長、去發展，但到後尾發現，其實未必要聽佢哋話，跟返覺得適合自己嘅模式去做一件事原來更加好，所以呢首歌有少少反映到鄭欣宜自己嘅成長。」

早前Joyce以三個不同造型亮相，並邀請三位特別嘉賓，參與《罰你》MV拍攝。而三位嘉賓，不約而同來自舞台劇界，分別有梁祖堯、邵美君、以及湯駿業，他們要在MV中，以不同方式輪流虐待Joyce：「呢個MV嘅概念、人選係開會嘅時候，由郭啟華諗出嚟，我哋一聽到都覺得好正，三位前輩喺MV入面分別飾演我人生唔同階段嘅訓導主任角色，咁佢哋比我辛苦好多，因為要不斷喺度用好多氣力去鬧我，但係我又好冇乜嘢咁樣去回應佢哋！」

在MV飾演惡魔廚師的梁祖堯，遇上前來學烹飪、卻不願遵從指示下廚的叛逆Joyce，激得祖堯七孔生煙，更將兩塊麵包夾著Joyce的面，變成「面珠三文治」。能夠參與今次MV拍攝，梁祖堯覺得相當好玩：「一啲都唔辛苦，雖然剛才導演叫我發惡鬧人，因為唔知鬧乜，我唯有不斷講恭喜發財、恭喜發財，而家把聲都沙沙哋，但我覺得好好玩，剛才用麵包夾面，我知道係Joyce諗出嚟！」旁邊的Joyce馬上回應：「其實我請你嚟係想你調教鄭欣宜，同埋我諗冇任何人可以擔當『惡魔廚師』呢個角色！」

至於邵美君及湯駿業，則分別飾演Joyce的無理上司，以及會體訓學生的班主任。雖然邵美君第一次認識Joyce，但她坦言，捨不得破口大罵她，說：「鬧你其實好難，唔捨得鬧你，你份人又認真、又nice，我覺得呢場戲真係好難演。」至於飾演班主任的湯駿業，算是三人之中最難演，當他見到無心向學的Joyce，在選擇題試卷上畫公仔，嬲到攞起三尺長的木間尺，痛打Joyce手板。

+ 1

原本表現輕鬆的湯駿業，埋位前還搞笑說「好enjoy打Joyce」，但當他「手起尺落」時聽到「啪」一聲，嚇得馬上縮手，反而要Joyce俾膽，示意他繼續打，湯駿業才狠下心詳，連續打手板三、四次，之後Joyce不甘受罰還擊，試圖搶去間尺，混亂間導演終於嗌「goodtake」，湯駿業才放下心頭大石：「要同大家講聲唔好意思，三十幾歲人仲扮學生，同埋呢條裙，真係我讀中學時嘅校服裙，我着咗上身先發現條裙咁鬼短，我而家已經拉低咗，細個真係好跩，走堂去飲珍珠奶茶，有咩咁好飲呢？為咗3.5加紙嘅一杯珍珠奶茶走堂，不過小朋友記得唔好學呀，呢個係反面教材嚟㗎！」