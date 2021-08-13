聲夢演唱會｜冼靖峰與泳兒合唱後獲導師鼓勵：佢好少講好負面嘅嘢

《聲·夢飛行First Live On Stage》昨晚（12/8）在旺角麥花臣場館完成頭場演出，其中冼靖峰（Archie）除了兌現承諾，在舞台上表演本來用作決賽第二回合的《餓狼傳說》外，更與泳兒合唱《我的回憶不是我的》，成為今晚演唱會的亮點之一。Archie在騷後接受《香港01》專訪時，坦言當日並非處於最佳狀態，指在許多細節上需要重新適應，又指看到眾多觀眾後感到另類緊張：「自己都冇諗過要顧咁多嘢，不過今日（昨日）嚟嘅大部份都係我哋嘅歌迷，真係好鍾意我哋，開心嘅地方係一開始會覺得就算我走咗音，佢哋都唔會鬧，同比賽好唔同。演唱會係講求你帶唔帶動到氣氛，只要觀眾投入，我就覺得爽。」

Archie稱一切需要重新適應，今晚未達100%狀態。（葉志明攝）

Archie今晚有機會與泳兒合唱，雖然過去沒有與導師合唱的機會，但今晚卻感到輕鬆：「今次喺演唱會會從容啲，合唱就冇咁多拘束，只係將呢一年學過嘅嘢融會貫通，試下同導師演繹呢首歌。或多或少會有壓力，但係都想話畀大家聽我哋畢咗業，真係有能力做到歌手。（泳兒評價如何？）冇，騷前佢會同我哋講Good show，落咗台之後就話我哋好正、好好聽，好少會好負面咁講啲咩，除非有一啲好嚴重嘅問題，其餘時間都係任由我哋發揮。」他自己喜歡《餓狼傳說》的表演，坦言自己喜歡做從未試過的事。

Archie有機會與泳兒合唱《我的回憶不是我的》。（葉志明攝）

被問到與何晉樂（Rock）同台時，有觀眾大叫希望他們結婚，Archie稱在台上聽不到這句話，他強調二人友情變得深厚，沒有不和，又笑指：「結婚係冇可能嘅，唔好傻啦！見唔見到我哋唱《怎麼捨得你》嘅時候，我哋行得好開，其實係代表劃清界線，我哋冇可能發生呢啲嘢！」