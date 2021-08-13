張學友藉歌詞憶起事業低潮　曾考慮放棄唱歌：有試過覺得自己唔掂

「歌神」張學友早前與Gin Lee（李幸倪）合作，為新歌《日出時讓街燈安睡》獻聲。他在訪問片段中談到自己非常喜歡林若寧執筆的歌詞，除了寫到人生在不同階段都出現過放棄念頭，也向Gin Lee和監製Eric Kwok（郭偉亮）分享自己在歌唱生涯上曾經想過放棄：「我覺得呢首歌寫得好好嘅係，佢未必講緊一個放棄嘅心，只係一個放棄嘅念頭。例如我都試過覺得自己唔係好掂，係咪要放棄呢？但係好多人選擇都唔同，有啲真係放棄，我嗰陣就諗，我唔唱歌仲可以做咩？」

學友歌唱生涯經歷過低潮，曾經感到迷失，甚至想過放棄唱歌。（影片截圖）

險因酗酒斷送演藝生涯

學友的這番話，令人回想到他在1988年遇到的事業低潮，當年推出的專輯《昨夜夢魂中》銷量只得幾千張，加上在當年的樂壇頒獎禮中意外地一無所獲，令他一度萌生放棄音樂事業的念頭，並將專注力放在電影拍攝上。此時染上酗酒惡習的他，不但在片場上邊拍戲邊喝酒，更曾被發現流連在蘭桂坊酒吧，該段時間也不時出現有關他的負面新聞，差點斷送演藝生涯。在與羅美薇分手後，學友開始意識到要重新振作，於是下定決心，直至40歲前都不會再飲酒。

學友上年接受訪問時也談起這段低潮。（影片截圖）

決心戒酒戒到40歲

學友上年4月接受有線專訪時，談到1988-1990年期間工作最多，每年拍9-10套電影，也說起當時在唱歌方面遇到低潮：「嗰陣時我唱歌唔係好得，唱片賣得唔係好好，嗰陣飲酒又飲得犀利。」當時酗酒的他不時出現在負面新聞之中，學友指當時已經有記者勸他喝少點酒，卻因好勝的性格而不時「追酒飲」，後來察覺到自己因醉酒鬧事，於是下定決心戒酒：「有時會飲醉咗，咁醉咗又點開工？唔係咁好，影響到人，咁樣會隨時冇得撈。首先係飲少啲，後來就算飲少咗，每次飲都會好大件事，咁咪戒囉，戒到40歲。（點搞亂人哋party？）其實都唔記得，後來飲少啲，自己就會記得，例如搞到人哋地方污糟邋遢，當晒係自己party咁。」

學友明白自己醉酒不但影響工作，還會為身邊朋友帶來麻煩，於是下定決心戒酒。（影片截圖）

放棄後才懂得堅持

戒酒後，學友藉《給我親愛的》及《衹願一生愛一人》兩張專輯重返一線歌手地位。另一邊廂，他在《旺角卡門》後演技備受矚目，成為王家衛御用演員之一，成為一位唱而優則演的藝人。學友回想起這段經歷，認為正因當初曾有放棄念頭，才能令自己更堅定要繼續唱歌：「喺一個冇得選擇嘅情況之下，我係要繼續唱落去，我真係諗唔到自己仲可以做咩。唔同階段都有唔放棄嘅理由，但係必須要有放棄嘅念頭檢視自己，先會選擇唔放棄。當你放棄咗啦，咩都冇晒，你先會睇得清楚，原來你仲未放棄得住。」

學友看中歌曲談及人生在不同階段出現的放棄念頭，認為在放棄後才會知道是否應該繼續堅持。（影片截圖）