DURAN DURAN與日本女子樂隊CHAI合作　新歌MV大玩美日混合風動畫

殿堂級英國樂隊Duran Duran今天（13/8）推出新單曲《MORE JOY! (feat. CHAI)》，將收錄於樂隊在10月22日推出的新專輯《FUTURE PAST》當中。Duran Duran 在這首歌中以他們拿手的流行曲式展現無限活力，並加入了來自日本名古屋全女班Punk樂隊CHAI的 J-pop、Disco及Punk的元素，節奏明快的synth和敲擊加入CHAI「more joy!」的叫喊，帶來單純的聽覺快感。

Duran Duran與CHAI合作，推出新歌《MORE JOY! (feat. CHAI)》。

談到新歌，Duran Duran鍵琴手Nick Rhodes 說到：「《MORE JOY!》誕生自Duran Duran、Graham Coxon和Erol Alkan的一次瘋狂合奏，這是一首不尋常的曲子，一開始我們都不太確定它適合放到專輯裡。這首歌令我聯想到懷舊的日本電視遊戲，總是多麼的讓人興奮。我們在製作的早段已經想到了這個『more joy』的叫喊，結果它成為了整首歌的骨幹。我們都認為加入日本的女聲會非常棒，然後Simon就提出邀請CHAI與我們合作。很開心她們答應了，而且她們絕對為這首歌帶來了不可思議的新能量。她們非常的特別！！」

Duran Duran鍵琴手Nick Rhodes形容新歌的旋律並不尋常。

關於請來CHAI合作，Simon Le Bon說：「Nick提議起用女生的聲音，我就立刻知道要找 CHAI了，這隊後現代、全女班的Punk樂隊，她們的活力和樂趣應該會炸掉我們的耳朵吧！我們很高興她們為這首歌撒下粉紅螢光魔幻的星塵，為我們帶來了《MORE JOY! (feat. CHAI)》！CHAI 永遠受我們寵愛！」

Duran Duran看中CHAI的活力。

關於此次合作的感受，CHAI說：「當Duran Duran邀請我們參與這首新歌的合作時，我們滿心歡欣！我們聽了歌曲，覺得它充滿活力、搖滾，很酷和很好玩。然後我們隨著它跳舞了！在他們的搖滾樂當中加入了我們的聲線，令它變得更MORE JOY！因為我們就是MORE JOY。謝謝Duran Duran！」

Duran Duran和CHAI在MV中以動畫呈現。

除了找來CHAI合作，今次Duran Duran在《MORE JOY!》 MV中也將這份東洋味貫徹到底，以混合美、日風格兼充滿狂想的動畫作主軸，講述一名不覊漢子、爆裂火龍和可愛小天使在日本的奇幻之旅，他們搭乘新幹線前往參加派對，過程中可見富士山、晴空塔等標誌性風景，同時也可看到充滿日本風情的鳥居、武士等等，畫面極盡天馬行空，而Duran Duran與CHAI亦被動畫化，在MV裡於山谷中同台演出，相信不少樂迷看過MV後，會更期待欣賞兩大單位的真正互動演出。