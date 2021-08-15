聲夢演唱會｜周柏豪公開爆笑危險區絕密片 ：無綫一定唔會Foul我

《聲·夢飛行First Live On Stage》今日（15/8）在旺角麥花臣場館舉行最後一場，今晚一共有5位導師到場與學員合唱，第一位出場的林欣彤（Mag）就與潘靜文（Sherman）合唱《忍》。

（梁碧玲攝）

由於這部份以「初心」為名，此時Sherman化身司儀，問Mag歌唱事業的初心。Mag認為自己由參加比賽至今，都非常珍惜在舞台上獻唱的機會：「每次上到嚟唱，包括今次，我都會做足準備。既然咁在乎，緊張就在所難免，但係緊張同享受係可以並存，我好享受今次同你合唱。」及後Sherman下台，Mag就為觀眾獻唱新歌《林中鳥》。

張馳豪（Aska）獻唱《眼色》。（梁碧玲攝）

在張馳豪（Aska）獻唱《眼色》後，黃奕斌（Hugo）就與導師合唱《我的宣言》。在《甘心替代你》前，柏豪公開二人在危險區的絕密片段，當時Hugo擔心柏豪會因自己而失去導師工作，而柏豪就笑指：「無綫一定唔會foul我！」他在台上又指：「一早mark好曬期㗎啦，連《聲夢》演唱會我都會喺度㗎！」

周柏豪公開爆笑危險區絕密片。（梁碧玲攝）

當姚焯菲（Chantel）接連唱起兩首代表作《戀愛預告》和《逃生門》後，輪到文凱婷（Aeren）與AGA（江海迦）合唱《Superman》。AGA在獨唱《Tonight》前憶起自己的第一個演唱會也是在麥花臣舉行，又不忘勉勵Aeren及其他學員：「我覺得你開始搵到自己嘅Style，今晚就係唱我嘅歌，希望之後你哋15位學員上嚟係唱自己嘅歌。」

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