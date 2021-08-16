聲夢演唱會｜炎明熹唔嬲鍾柔美公開火星文對話：好難觸碰到我底線

一連四日的《聲·夢飛行First Live On Stage》昨晚（15/8）完滿結束，炎明熹（Gigi）騷後接受《香港01》訪問，談到演唱會結束後的心情，她馬上以「終於」二字來形容：「知道演唱會要開四日，心情當然係非常緊張，好彩最後可以帶畀觀眾歡樂。」

完滿結束！（梁碧玲攝）

談到Gigi除獲姑丈貼身照顧外，更在表演後細訴一些建議，她指連日來需要改善的始終是心理問題：「都係要改善緊張問題，始終緊張真係會影響表現，不過慢慢有改善，因為有四場機會，所以我可以一場一場改善，亦可以令我冇咁緊張。」

Gigi稱自己一晚比一晚放鬆。（梁碧玲攝）

說到今晚與衛蘭合唱《Million Reasons》，Gigi稱這次合唱充滿比賽時的回憶。不過在台上，鍾柔美（Yumi）就公開一段與Janice的「火星文」對話，自認不擅長說話的她解釋本來想以文字取代口頭溝通，豈料翻譯軟件卻令Gigi擺出大頭佛：「出到嚟嘅文字，我依家睇返都覺得唔係幾啱。」會否因Yumi公開對話而生氣？她指自己幾乎沒有底線，因此很難有一件事令她感到憤怒：「好難有人觸碰到我底線，其實我都唔知自己嘅底線係咩，可能會無啦啦因為一啲事而爆發，我都覺得係痴線㗎！不過我會覺得呢啲嘢係搞笑，唔會嬲。」

Gigi到今日睇返，先知「add less picture」呢句英文有幾離譜！（梁碧玲攝）

Gigi在Encore部份與Yumi、姚焯菲（Chantel）和詹天文（Windy）以四人女團形式表演，令不少觀眾期待四位女士會否組女團出道，不過Gigi稱尚未有明確方向，一切留待公司決定。談到演唱會後最想做的事，Gigi直言：「最想做嘅嘢係返屋企！」

唔知Chantel、Gigi、Yumi同Windy會唔會就係女團人選呢？（梁碧玲攝）

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