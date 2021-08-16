聲夢演唱會｜文凱婷因《拼圖》歌詞謝幕爆喊：好多人唔想聽我唱歌

一連四日《聲·夢飛行First Live On Stage》在昨日（15/8）完滿結束，文凱婷（Aeren）接受《香港01》訪問，談到演唱會後感想時，她指來到最後一晚終於成功消除壓力，令自己在舞台上發揮得淋漓盡致。她又坦言自己深深體會歌手開過個唱後的感動：「本來我只係一個素人，但係只係因為你鍾意唱歌，人哋又鍾意聽你唱歌，所以入嚟支持你。」

看到台下觀眾，Aeren也相當感動。（梁碧玲攝）

昨晚除了《未知》和《跳舞街》外，更有機會與AGA（江海迦）合唱《Superman》，她認為非常難得，又形容今次是不強求合唱機會而得來的成果：「好多時候想同AGA老師唱歌，但係冥冥中嘅安排係佢指導我，但係冇安排過我可以同佢合唱。我覺得《Superman》喺比賽入面對我嘅意義好大，今次可以喺台上面同佢唱呢首歌，原來只要唔強求就可以得到。」

Aeren終於可以同AGA合唱啦！（梁碧玲攝）

談到唱完《拼圖》謝幕後，Aeren在收花時忍不住淚水，她稱當時看到台下眾多觀眾，就因一句《拼圖》歌詞而觸動情感：「有一句歌詞我好深刻，係『我偏要唱』。我自己嘅比賽經歷都係，好似好多人都唔想聽我唱歌，但係我偏要唱，因為我鍾意唱歌，所以多謝今日（昨日）呢個畫面，令我好感動。」問到演唱會後最想做的一件事，Aeren除了想與家人合照外，更毫不猶豫指要吃東西：「雪糕！一個禮拜之前，哥哥叫我買三筒雪糕，但係我為咗準備呢個演唱會，我一啖都食唔到，所以今晚（昨晚）返到去要食晒佢食剩嘅雪糕。」

Aeren最後感動到喊。（梁碧玲攝）

點擊圖輯，重溫尾場精華：