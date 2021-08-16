聲夢演唱會｜何晉樂找數唱《李香蘭》獲激讚：冇諗過迴響咁大

一連四日《聲·夢飛行First Live On Stage》在昨晚（15/8）完滿落幕，何晉樂（Rock）接受《香港01》訪問，談起演唱會後感想，他形容四晚演出漸入佳境，又指在15位學員團結下，令整個演唱會順利舉行。他坦言對這個舞台感到不捨得：「離之前比賽事隔好耐，終於有機會15個人一齊完成一件好大嘅事情，今次影咗好多相，有好多嘅回憶。」

Rock直言唔捨得。（梁碧玲攝）

說到最搶眼的演出，非「隱藏的第二回合表演」《李香蘭》莫屬，早前JW接受訪問時也大讚Rock唱得動聽，而台下唱完後也報以熱烈掌聲。他稱在頭場演出以來就收到不少意見，認為自己在決賽當晚應該以《李香蘭》打頭陣，而他對當晚決定不感到後悔：「就算我輸咗比賽，最緊要喺大家心目中，呢首歌係好聽就夠。我冇諗過呢首歌迴響咁大，以為呢首歌大家已經聽慣聽熟，可能係大家冇聽過我唱，所以覺得好驚喜。」不過，《李香蘭》的演繹難度非常高，Rock坦言最初害怕會有失誤：「好多人建議我去聽日文原版，感受下原唱嘅情緒，所以我第一時間係唔知大家接唔接受我呢個唱法，好彩喺第一場，我唱到第二句就已經聽到歡呼聲，我就知我自己做啱咗。」

Rock唱《李香蘭》獲觀眾高度評價。（梁碧玲攝）

在與Gin Lee合唱《天黑黑》後，Rock突然在台上來段愛的宣言，感謝女朋友支持和付出，不過Rock指女朋友較喜歡低調，因此害怕她因自己過於高調而生氣：「我有問過佢嘅意見，佢叫我唔好咁高調，於是就建議自己做得被動少少，好似有人問我先再講會好啲。我真係好想多謝佢，因為佢喺背後幫助咗我好多，忍耐我行程表上好多嘅跳動，又成日煲湯畀我飲，感受到佢好支持我，所以我想藉一個大啲嘅舞台多謝佢。」被問到演唱會後最想做的一件事，Rock毫不猶豫地答：「食嘢！最想食日本嘢，頭先仲見到Sherman（潘靜文）喺度食壽司，佢唔驚肚痛咩？我真係唔得，忍下口，等我唱埋先，入面仲有一杯珍珠奶茶等緊我。」

Rock怕女朋友唔鍾意，一直考慮係咪要公開示愛。（梁碧玲攝）

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