ChillClub｜4大樂壇新勢力　Gareth.T唱原版《Master Class》領軍

ViuTV音樂節目《Chill Club》之所以深受樂迷所愛，其中一個原因是節目組願意邀請地下音樂單位亮相，除貼近年輕人市場外，也正好讓聽眾認識更多活躍在樂壇上的新勢力。在昨晚（15/8）播出的一集，就有Gareth.T（湯令山）、Moon Tang（鄧凱文）、The Boogie Playboys和R.O.O.T。若然貼近今年新歌的聽眾，或許會對Gareth.T的名字較為熟悉。



除了陳凱詠和Kerryta外，昨晚《Chill Club》也邀請Gareth.T、Moon Tang、The Boogie Playboys和R.O.O.T擔任嘉賓。（節目截圖）

Gareth.T曾為姜濤作曲

Gareth.T出身於波士頓伯克利音樂學院，過往曾與Tyson Yoshi、Dough-Boy等地下音樂人合作，今年與華納唱片簽約成為樂壇新人。回顧過去作品，包括《boyfriend material》和《honest》等都以英文為主，就連為姜濤創作的《Master Class》都以英文為藍本創作，後來因應廣東歌詞而在旋律上稍作修改。4月底曾公開《Master Class》Demo的他，在昨晚的《Chill Club》就與R.O.O.T加上Demo的英文歌詞合唱。另外，Gareth.T也在台上演繹新歌《honest》，在旁合唱的Moon Tang正是他的女朋友，上年推出英文歌EP《Dear Moon》。

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資深音樂家組新樂隊R.O.O.T

相信有留意上年新人大戰的樂迷，會對樂隊R.O.O.T（Running Out Of Time縮寫）並不陌生，因為他們就是上年商台「叱咤樂壇生力軍銀獎」得主。樂隊融合爵士、搖滾及流行等音樂元素，至今推出《人間有愛》、《非洲的60秒》和《宜蘭食雪糕》等廣東歌，而陣容全部由資深音樂人組成。除了觸執毛主音Jan Curious外，也有曾與胡鴻鈞、張敬軒、衛蘭等歌手合作的音樂人蘇道哲、爵士結他手張駿豪（Teriver）和台灣鼓手黃子瑜。

聽The Boogie Playboys認識另類搖滾

至於The Boogie Playboys除了帶來自己作品《人情做八舊》和《仲夏獨舞Lonely Dance》，更將Jer《狂人日記》和姜濤《蒙著嘴說愛你》重新改編，不過曲風聽起來較為老派，有股復古風味，與平日聽到的樂隊作品非常不同。其實The Boogie Playboys是非常罕見的本地鄉村搖滾（Rockabilly）樂隊，被視為搖滾中的經典門派。