專訪｜陳蕾感激公司未抱怨自己沉迷電玩：知我唔會打到冇晒分寸

一直留意著陳蕾（豹哥）Instagram的歌迷，就知道她是個旅遊精。過去一段時間，她不時遊走世界各地，並開始在旅行當中找創作靈感，包括《不想回家》、《娑婆》和《旁觀有罪》，都與在香港以外發生的事件和旅遊經歷有關。不過，在元旦日的叱咤頒獎禮贏得女歌手銀獎後，豹哥直言往後曾遇到一段創作的樽頸位：「上年聽到嘅都係19年，甚至之前，我有得去旅行嘅時候寫落嘅歌，但係之後冇得再去旅行，確實係有個樽頸位，已經唔知可以寫咩啦，會覺得淨係講圍繞生活嘅嘢，仲有咩可以寫？」

遇到腦閉塞的情況，豹哥會在網上學習彈新的和弦（Chord），又會嘗試運用新學到的Chord來寫旋律，而《屈機》的旋律就在這個情況下誕生。不過經歷這些衝擊以後，豹哥坦言自己始終找不到創作方向：「寫嗰陣都覺得呢首歌好Chill，有一種好似K-pop，即係一種有韓國感覺，好Chill嘅味道，但係一直都唔知寫咩好。就算係咁，我已經諗到想做City pop。嗰期諗唔到就唔會逼自己諗，咁啱識到一班新嘅打機朋友，咁我就放低音樂去打機。」

「打打下就開始諗，其實點解唔將自己日常生活擺入首歌度呢？究竟呢隻同大家一齊競技嘅遊戲可唔可以寫落一首歌度呢？」這個念頭不但令《屈機》這首能充分體現何謂「無聊事認真做」的作品面世，也總算找到方法令自己走出創作上的難關。

採訪：劉傳謙

攝影：梁碧玲



腦閉塞是每位創作人都不願發生的事，但偏偏到達某個時候就會遇到。豹哥在疫情下就經歷過一段創作瓶頸，自己的故事在早期的勵志歌中已經寫過，疫情下又不能周遊列國攞靈感，而在打電玩《孖寶賽車》的時候就想到，似乎從生活入手也是一個好辦法。（梁碧玲攝）

做好工作再打機

豹哥一直以來對各種電動遊戲都感興趣，在Instagram中不難發現，她不是與「錦田車隊」（與Mike Orange、岑寧兒和張傑邦組成）玩《孖寶賽車》，便是在華納辦公室內玩《俄羅斯方塊》。她也承認自己很容易沉迷打機：「以往我直頭唔敢買遊戲機，因為我太容易沉迷，由細到大我都好鍾意玩，但係我都冇買，所以冇乜機會同其他人講自己鍾意打機呢個愛好。但係去到上年就會覺得，既然嗰陣疫情都冇乜嘢可以做，不如真係放鬆下，打下機啦！去到嗰時先去買遊戲機，開始成日打機。」

陳蕾今年第一首作品《屈機》向電玩《孖寶賽車》致敬，編曲兼監製Mike Orange、負責編排和音的岑寧兒及MV導演張傑邦都是「錦田車隊」成員，而MV更用競速無人機來模擬賽車。（MV截圖）

一直沉迷於遊戲世界，難道豹哥不怕有一日老闆看到後，會覺得自己不認真工作而生氣，頓時失去發展機會？她坦言自己在打機前也懂得分寸，向公司證明不會因打機而荒廢事業：「我諗佢哋對我真係有好大嘅信任，知道我唔會打機打到冇晒分寸，同埋我今年要出嘅歌都已經交晒，所以唔需要擔心我掛住打機而唔出歌。」她又指自己因《孖寶賽車》開始與其他同事打成一片：「公司冇畀過我呢種會驚嘅感覺，反而會攞呢樣嘢笑我。其實公司有個專post啲藝人無聊嘢嘅IG『華納高層』，佢哋會揶揄我攞唔到高名次，例如將歌名改做『被屈機』，總之就不停咁揶揄我。」

「華納高層」曾公開過陳蕾在公司玩《孖寶賽車》只得第7的片段，相當搞笑！（Instagram：@warnergochan）

靠愛情小品攞靈感寫情歌

緊接《屈機》，豹哥推出慘情歌《我想和你好好的》。其實《我想和你好好的》並非首次受電視劇、電影或書籍內容而啟發的作品，記得《娑婆》雖然以在尼泊爾旅行中認識，佛教的「娑婆世界」作為靈感，但她曾在訪問中說過，旋律早在2018年觀看《延禧攻略》時寫下。豹哥坦言日後仍有以電影和書本為靈感的作品面世，因為所寫的未必與自己的人生經歷有關：「自己嘅人生所發生嘅事，其實過往我一啲好勵志嘅歌都寫咗好多關於自己人生嘅嘢，如果我仲想寫其他內容，好多時我要透過觀察別人嘅人生，而要寫得更加有戲劇性，就會從書本或者電影出發。」

《我想和你好好的》對陳蕾而言有兩大突破：寫情歌、用鋼琴作曲。（MV截圖）

對豹哥而言，《我想和你好好的》在音樂及題材上都有着重大突破，例如作曲時放下最拿手的結他：「2020年係我第一次嘗試用鋼琴作曲，我寫完之後喺個備忘錄入面都寫低，呢一首應該係情歌嚟，但係都唔知寫咩落去，而我諗起嘅一啲愛情小品入面，最印象深刻嘅就係《我想和你好好的》呢套電影，於是就將電影想表達嘅嘢寫落去。」而在題材上，今次是陳蕾罕有地寫情歌，她也認同今次在題材上是一個突破，不過也直言：「冇啦，我嘅倉庫已經冇情歌啦，我自己僅有嘅一首詞曲創作嘅情歌都出咗，之後再睇緣份啦，但係今年會出嘅歌唔會同愛情有關。」

今年內陳蕾都不會再推出情歌，她也指倉庫中已經沒有曲詞創作好的情歌。（梁碧玲攝）

為電視廣告再寫勵志歌

過往甚少拍攝電影或電視劇經驗的豹哥，今次就為一間虛擬銀行拍攝電視廣告，當中更要飾演一位不顧一切、追夢追到開演唱會的女歌手。不過她指最大挑戰並非演戲，而是要創作一首完整的廣告歌：「今次算係第一次為廣告寫廣告歌，而且唔係淨係30秒就完嗰啲，而係一首完整嘅歌。大家溝通嘅時候，我聽到一句口號好好，大概係講『只要搵啱地方，任何人都可以發光。』其實我都好相信呢一句說話，有啲朋友仲喺人生當中搵唔到方向，可能係因為未搵啱最能夠令自己發光嘅特質。」

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這次是繼2019年底《相信一切是最好的安排》後再次曲詞創作一首勵志歌，豹哥直言：「好似已經好耐冇寫過一啲咁陽光勵志嘅歌，依家再寫返，自己都會被感動到，好似再拉一拉自己，令自己更加有動力。」雖然廣告中所飾演的女主角，其實是自己一路追夢時的寫照，但真正令豹哥投入其中的，卻是一名對打鼓有熱誠的圈外好友：「佢更加令我覺得有呢種特質，玩咗音樂好耐，好似冇太多嘅表演機會，但係冇放棄過，我代入佢嘅故事，令我更加容易寫呢首歌。可能係你，可能係身邊嘅所有人，佢哋本身都有一個職業，但係背後會有一個令佢發光嘅魅力或者源頭，呢一樣嘢會令我好感動。」

豹哥也憶起早前參與《擊戰》時遇到的參賽者Karen，認為每個人雖然身兼不同職業，但背後仍有其他能令自己發光的專長。（節目截圖）

追夢勿持玩票心態

最後，談到如何鼓勵正在追夢的讀者，豹哥想到大部份人在失敗後，常以自己只是玩票性質來掩飾：「我覺得佢哋要勇敢啲，即係好多人會驚自己追唔到夢，怕受傷害，好容易就同自己內心打咗個底，『其實我都係玩下嘅啫，可能我係追唔到，但係我都係玩下啫嘛。』其實呢個只係一個唔勇敢嘅說法，既然你做得嘅，咁就唔好話玩下。如果係失敗咪承認失敗囉，唔好諗住自己係玩下，全力去做。」