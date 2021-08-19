Dear Jane新歌談苦戀下堅持　歌詞反駁同名小說悲觀宿命論

Dear Jane除了宣布在9月舉行紅館演唱會外，日前也推出新歌《人類不宜飛行》，講述一個追不到女生的男孩懷着一顆死不認輸的決心，要向眾人宣告，就算大家覺得他不會成功，他卻偏要得到自己心儀的對象。負責作曲的結他手Howie（翁厚樑）除了以《聖馬力諾之心》情歌版來形容新歌，談起歌曲被稱作「Dear Jane年度苦戀情歌主打」，他在Instagram上坦言，自己從來沒有想過作品要肩負重任：「其實都有少少尷尬，將首歌付托重任，我都係想作一首少少唔同嘅Dear Jane情歌，今次作歌同編曲主要跟返今年嘅主題，想有少少唔同，不是突破，但至少同過往聽出來聲音有分別。」

《人類不宜飛行》談到不願放棄的心態，其實與前作《聖馬力諾之心》相似。（MV截圖）

《聖馬力諾之心》和《人類不宜飛行》都是由黃偉文（Wyman）執筆，前者以聖馬力諾足球隊為靈感，談及人生中會遇到不同挫折，包括情場失意，但求有著一股不怕輸的心態，繼續為目標奮鬥，期待日後迎接偶有一次的成功。後者直接從處於苦戀階段的人出發，談及對愛情的堅持不會因其他人的不看好和反對而消除，正正說中《聖馬力諾之心》談到那股不怕失敗的堅持，當中的價值觀與台灣作家成英姝所寫的同名長篇小說談到的宿命論剛好相反。

陳漢娜手上睇緊嘅書就係《人類不宜飛行》。（MV截圖）

《人類不宜飛行》是1997年出版的長篇小說，故事圍繞著「性別」來塑造不同主角，除了探討人類的外在軀殼與內在靈魂的差別外，也說起世界上有很多事情無法解釋，會發生的就會發生，不會發生的無論如何都不會發生，而在不同階段性的結果出現後，人都不可能回到過去重新選擇。Wyman在歌詞中也融合書本中提到的宿命論，不過與《聖馬力諾之心》一樣，歌詞中「請不要跟我說不可能」、「而永遠很短天天更新」等也正好說出主角堅信人定勝天，即使失敗，「回望也是傲然無憾」。

前作談到「人定勝天天勝人，從沒定理才吸引」，新歌也直言凡事沒絕對，與小說中「不會發生的始終不會發生」的說法相反。

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