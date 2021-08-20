我是現場｜門票炒價達$4000 Ian稱冇留意：一路都唔鼓勵買黃牛

Ian和Jay現身觀塘，出席《我是現場》音樂會002綵排。（劉智源攝）

音樂會系列《我是現場》將在下周二、三（24-25/8），於九展Star Hall舉行第二回，兩位主角馮允謙（Jay）和陳卓賢（Ian）今日（20/8）現身觀塘參與綵排。當中他們合唱《地球來的人》，聽起來二人相當合拍，似乎已經為演唱會做好準備。

Ian擔心自己在演唱會前夕會生病。（劉智源攝）

Ian接受《香港01》訪問時透露，今次有不少歌曲都經音樂總監Edward Chan重新編曲，綵排前也預先將製成品給他們先睹為快，令整個過程更順利。被問到最值得留意的位置，Jay相信開場的編排會令觀眾耳目一新：「一嚟就嚟㗎啦！個開場都幾令人覺得有驚喜，所以希望所有觀眾都可以準時入嚟，唔好錯過開頭。」

Ian和Jay都沒有主動留意演唱會門票炒價，並提醒觀眾杜絕黃牛票。（劉智源攝）

被問到如何為演唱會保持最佳狀態，Ian坦言最近因工作忙碌而擔心身體狀況：「我會食多啲營養補充品，真係好擔心自己會病。可能心理方面，緊張都會影響到身體狀況，而呢排工作真係忙，真係少咗休息，就只能夠靠營養補充品。而Jay Fung都會充一啲維他命C畀我，希望幫到我。」不過Jay不相信Ian不會病倒，更叫Ian一起摸摸身旁的木結他「Touchwood」。

演唱會炒到4千蚊，不過Ian Jay Fung表示不鼓勵黃牛。(劉智源攝)

臨近演唱會舉行，記者發現演唱會門票出現炒風，有黃牛黨更將兩張原價$880的連座門票以$4000出售。Ian坦言不會主動留意相關新聞，相信歌迷不會買黃牛票：「我真係冇乜留意，因為我哋一路都唔鼓勵大家買黃牛，所以唔會特登留意呢個市價。」他又指現時多了網上直播渠道欣賞演唱會，雖然很大程度上是在疫情下衍生出來，但確實能幫助未能購票的歌迷隔空觀看。Jay也指身處加拿大的母親會透過網上直播支持自己：「我冇主動叫佢哋，但係媽媽話好想睇，於是叫晒所有嘅朋友買網上門票。」