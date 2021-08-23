張蚊執導Dear Jane新歌MV　用歌名諗故事：全世界都唔可以周圍去

每次Dear Jane一出新歌，MV都會成為樂迷追捧對象，最近推出的新歌《人類不宜飛行》也不例外。作品由著名電影美術指導張蚊及廣告界資深導演陳品共同執導，他們過去也曾擔任Gin Lee（李幸倪）「失格遊人」三部曲（《幸福門》、《美男子與香煙》、《開燈·熄燈（熄燈版）》）、張敬軒《魂遊記》等MV導演。為與讀者更深入了解《人類不宜飛行》MV，記者今次邀得張蚊分享創作概念，也透露一些鏡頭上的小心思。



張蚊（右）和陳品（中）過去曾合作執導MV，今次二人再次聯手擔任Dear Jane新歌《人類不宜飛行》MV導演。（資料圖片）

用歌名聯想疫情下戀愛故事

新歌以疫情下的香港作為背景，而兩位主角陳健朗和陳漢娜的戀愛故事就在隔離營中開始。張蚊指與創作團隊構思故事時先從歌詞出發，在苦戀故事中加上堅持、不放棄的元素，後來開始著眼於歌名時，就決定以疫情為出發點：「《人類不宜飛行》就好似正正形容緊依家疫情影響下，全世界都唔可以自由咁搭飛機周圍去，所以不如就拍一個貼合返現實嘅故事。」

MV記錄疫情下一段轟動的愛情故事。（MV截圖）

談起1997年推出的同名長篇小說，張蚊指在構思期間也有留意這本著作，更透露本來MV部份情節與小說有關：「我哋有做過資料搜集，呢本書係講好多奇異嘅戀愛，例如一啲跨性別，或者年齡差好遠嘅戀愛。其實本來我哋係有幾個故仔仲似小說原本嘅故事，但係最後我哋同Dear Jane傾過，覺得依家呢個方向係最適合，係一段疫情下好轟烈嘅愛情。」

張蚊透露，MV確實曾想過滲入部份與小說有關的情節。（MV截圖）

航拍機取材自外國真實故事

MV中見到陳健朗在隔離營中透過航拍機向陳漢娜借書，及後在陳漢娜留院期間，陳健朗更用航拍機拍下對方，證明自己時刻陪伴最愛的人。張蚊坦言航拍機的出現是故事重點：「既然男女主角嘅感情係萌芽於隔離營，而隔離營入面其實係唔可以接觸，咁點算呢？我提議話外國有例子，講一對戀情就係咁開始咗，於是航拍機就係咁得嚟，仲食正個主題。」

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而在郊外拿著電筒探險，原來也與過去一段經歷有關：「一諗到浪漫嘅愛情，就諗起細個喺北愛爾蘭住boarding school長大，試過半夜攞住個電筒偷走出樹林探險，好想拍返個感覺。」至於在檢疫中心的細節，創作團隊透過觀看曾經進入隔離營的人士所拍下的片段，再記下當中細節，而陳漢娜在檢查期間跌Wifi蛋就是從中取得靈感。

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當中引起樂迷討論最激烈的，相信是陳漢娜病倒一幕，有人認為她在故事中感染新冠病毒，也有人認為是另有外情。談起這段情節，張蚊就交給大家再作判斷：「首先影片涉及剪接，中間發生嘅一切其實可以無限延伸，就算Dear Jane或者導演團隊都有討論過唔同嘅版本。所以我地覺得由觀眾自己去解讀都係一種互動同趣味。」

至於陳漢娜病倒的原因，張蚊就交由觀眾自行解讀。（MV截圖）

未因Dear Jane過往MV而有壓力

自「現代愛情三部曲」開始，到上年的《銀河修理員》，Dear Jane情歌的MV都吸引一眾網民讚好，也成為城中熱話。面對過去的MV好評如潮，張蚊卻沒有絲毫壓力：「其實我哋嘅班底都已經合作開一段時間，同另一位導演陳品，同埋副導演小潘，每次創作都會自然知道點樣分工，亦都知道我哋想拍嘅風格同要求。所以每一個企劃都只會諗，點樣喺有限時間同預算做到最好嘅嘢,拍MV係開心嘢，唔需要有壓力。」

張蚊直言拍MV不須感到有壓力。（資料圖片）

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