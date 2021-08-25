我是現場｜馮允謙台上狂向陳卓賢「示愛」：佢對眼一望係有心心㗎

本地音樂會系列《我是現場》音樂會002 馮允謙 & 陳卓賢昨晚假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行首場演出，兩位炙手可熱的唱作歌手—馮允謙（Jay）及陳卓賢（Ian）在台上表現出超出估計的默契，就連Jay在台上瘋狂「示愛」，Ian在演出末段也來個直白回應作配合，結果令台下粉絲們連番失控尖叫。

Jay與Ian甫出場即合唱《開始倒數》及《正式開始》，為音樂會揭開序幕。接著Ian深情唱出《鯨落》，配合台上大銀幕的鯨魚畫面，令歌曲昇華至另一境界，Jay接棒演繹《思念即地獄》時，唱到情深一句「I don’t wanna lose someone like you」時，竟興起向Ian跪地示愛，結果氹得Ian伸手回應，場面搞笑。

Jay向Ian連番「示愛」！

全晚Jay的「求愛」技倆更是連環發放，在二人分享今次演出心情時，Ian說：「今次好開心可以同Jay一齊唱歌，因為本身都好鍾意佢嘅歌，好榮幸可以有機會同佢同台演出。」Jay聽罷即回應道：「其實我都好開心可以同Ian一齊唱歌，我好欣賞Ian，你望下佢，佢對眼一望係有心心㗎！」台下粉絲聽到即時瘋狂尖叫的同時，Ian也靦腆掩臉傻笑，表現極度怕醜！而合唱《地球來的人》時，Jay溫馨地叫Ian坐在自己身邊一起獻唱，友好關係不言而寓。Jay的連番「攻勢」，最後也打動了Ian，在唱出二人因合作而結緣的《DWBF》時，Ian也作出了回應，向Jay表白道：「I love you, Jay!」Jay聽到淡定地回應：「You love me? I love you too, Ian.」二人的兄弟情濃濃地自台上感染到台下觀眾席，粉絲看得投入的同時，也頻頻以尖叫聲回應兩位歌手。

Jay同Ian好合拍！

除了在台上展現出Jay及Ian友愛一面，二人也時而彈結他時而彈鋼琴，盡顯二人音樂才華。Jay與Ian的音樂喜好相若都愛John Mayer，所以特別揀選了John Mayer的《Slow Dancing In a Burning Room》邊合唱邊Jam結他，隨後Ian以結他重新編製MIRROR《ASAP》及李榮浩《喜劇之王》，換來粉絲全場大合唱，而Jay自彈自唱《Days They’ve Gone Too Soon》送給去年因疫情離世的嫲嫲，也教台下粉絲人份外感動，而Jay也自言：「雖然佢冇機會聽到呢首歌，但我相信佢今晚都喺度，所以特別送畀嫲嫲。」