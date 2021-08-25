勁歌金曲｜破冰後首個季選　星夢得獎比例銳減　環球歌手緊隨其後

昨日（25/8）無綫（TVB）錄影與三大唱片公司破冰後首個季選，並改稱《2021勁歌金曲優秀作品第一回》，今次一共有25首歌入圍，名單上未見有任何一位歌手成績特別顯眼。外界紛紛注視星夢娛樂旗下歌手在高層換人後，成績上會有多大影響，而三大唱片公司旗下歌手的表現，同樣備受關注。



昨日《2021勁歌金曲優秀作品第一回》進行錄影，25首得獎歌名單正式出爐。（梁碧玲攝）

星夢得獎歌數量大減

查看今年得獎名單，雖然星夢旗下歌手依舊成為大贏家，但相比上年的14首，今年星夢僅得5.5首歌入圍，尤其上年同期一枝獨秀，連奪3首得獎歌成為大贏家的菊梓喬（HANA），今年只得《秘密花園》一首歌奪獎，聲勢大不如前。雖然數據上星夢歌手依然佔優，但優勢已經明顯收窄，最大原因在於今年TVB頒獎禮將加入三大唱片公司，加上本來獲安排派台的寰亞及英皇等大唱片公司，令競爭重新變得激烈。在今次季選，環球唱片擁有4.5首得獎歌，包括旗下歌手涂毓麟與星夢戴祖儀合唱的《我們再不講再見》，以0.5首歌優勢壓倒英皇及華納緊隨其後。

今年HANA僅得一首得獎歌，聲勢比上年失色不少。（梁碧玲攝）

4首非冠軍歌入圍或惹爭議

今次季選也談起第一季的得獎機制，25首歌曲都是截至8月1日打入「勁歌金榜」，並獲得好成績的作品，經TVB勁歌金曲音統會核實後制定得獎名單。按照字面意思，似乎得獎作品都是「勁歌金榜」冠軍歌，不過，記者翻查資料後發現，今年有4首非TVB冠軍歌得獎，或會令外界質疑「好成績」的標準何在。4首作品當中，黃妍《天光前》、谷婭溦《別再回頭》是亞軍歌，而陳柏宇《悔過書》、譚嘉儀《好情人》則是季軍歌。

今年譚嘉儀未有冠軍歌，但憑《好情人》得獎。（梁碧玲攝）

《2021勁歌金曲優秀作品第一回》得獎歌曲如下：