容祖兒巡唱兩周年發千字文　引《末日》歌詞互勉：禍與福都躲不過

兩年前的8月，容祖兒（Joey）在紅館舉行19場《Pretty Crazy世界巡迴演唱會香港站》，及後也飛往美國、荷蘭、英國和加拿大舉行巡演。藉著演唱會舉行兩周年，Joey也在社交平台上載千字文，也談起兩年以來也有感到迷惘的時候。

Joey近日上載千字文，大談《Pretty Crazy》演唱會兩周年的感受。（容祖兒Facebook圖片）

Joey稱演唱會後的這720日，她不時想到那19晚在台上的畫面，又說：「這兩年來，每當我陷入迷惘孤單的時候，我便閉上眼睛，回想那些畫面，自己鼓勵自己。因為，我是一個未到最後一秒都還會懷疑自己的人，覺得事情一定會被我搞垮，這性格確實折磨也讓我抓狂，但亦因為這種嚴重的不安全感，往往讓我時刻咬緊牙關拼到最後一秒。」

+ 31

Joey也坦言身邊有朋友已經勸她要放慢工作步伐，不需要再像以前一樣拼盡全力，不過她認為：「但他們不明白這就是我的日常，沒有了這些挑戰，我絶對會懷疑人生。但人生到了這階段，我也學會努力嘗試在生活找個良好的平衡，我希望在生活（取得）靈感與動力，而通過努力工作，可以讓自己和家人每天活得更自在，這便是我人生的目標。昨天一早起床工作，到睡覺時已經看到今天的日出，躺在床上我在想，人生在世能每日好好的活著體驗生活應付生活，嘗盡生活帶給我們所有的甜酸苦辣。」此時她想起王菀之在第七場擔任嘉賓時一起合唱的《末日》，也引用副歌歌詞共勉：

如果禍與福都躲不過 就每天當沒明天捉緊愛人過 將生活還給我 做每天必修功課 就算知歲月無多無憾的生存過 在愛惜中離座 已經不錯 王菀之《末日》