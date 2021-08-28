黃妍演唱會｜與偶像魏如萱隔空合唱　自爆係「姜糖」盼與姜濤合作

黃妍（Cath）早前推出的新碟《九道痕跡》以九種瑣碎之人事物、九種成長哲學記錄這兩年的變化與成長。昨晚（27/8）她更連同專輯的創作班底，於海洋公園怡慶坊舉行《dear you, dear me》演唱會。Cath一開始為音樂會主題解畫：「用『dear』係因為我平日同朋友聯絡嘅時候有一個口頭禪，好鍾意用『親愛的』嚟稱呼對方，《九道痕跡》嘅靈魂人物之一兼填詞人王樂儀就提議我用dear嚟做主題。」《dear you, dear me》以親密書信或對話的開首，與觀眾一起撫心自問：「親愛的你，走到現在，想跟自己說些什麼話？」並且細察生活的每個部份，從中尋找到更多力量，在城市中造就更多的變化與成長。

《dear you, dear me》是黃妍第二個個人演唱會。

音樂會以自身的天真作起始，經歷成長的過程突然變得清醒，繼而探索原生家庭與個人的關係，也從自處到學懂需要同伴，最後透過音樂找到了曙光，並以一句給世界及給我們的話作結。除了自己的作品外，Cath也因應音樂會主軸概念，融入不同的代表作，包括王菲《胡思亂想》、容祖兒《黃色大門》、王菀之《末日》及盧凱彤《你根本不是我的誰》等，又將收錄在《黃妍說》專輯的國語歌《自然醒》與林宥嘉所唱的《自然醒》合二為一，以回應近來對自身生活的思考， 立體地串連出是次演唱會的主題。

昨晚Cath加插不少翻唱作品，既能帶給觀眾驚喜，也令整個演唱會所帶出的信息更加完整。

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為了在音樂會給予觀眾驚喜，Cath除了先後彈木結他、電子結他及鋼琴，大展音樂才華外，更在《消失的人》時放下咪高峰，站在台中間翩翩起舞，給觀眾一個帶有新鮮感的演出。不過要數全場最驚喜的一刻，必定是身在台灣的魏如萱（娃娃）以視像形式出現於音樂會之中，以嘉賓身份與黃妍隔空合唱《don’t cry don’t cry》，見證音樂交流不被疫情影響，掀起全晚高潮，片段最後娃娃也用廣東話說：「好掛住香港，好掛住香港糖水。」

Cath指今次「膽粗粗」在社交平台邀請娃娃，沒想到對方爽快答應，並回傳錄音及短片，令這位小粉絲十分興奮。而Cath在演出時也花點了功夫，她指因為在家聽到娃娃的錄音時已感動到想哭，所以在台上演唱時，要刻意抑壓自己的情緒，才能好好演唱。她亦為自己與偶像隔空同台大感興奮，並期待將來可以真正的面對面同台演出。至於在Encore環節，Cath稱木結他做「老公」，豈料台下卻大喊「Anson Lo」（盧瀚霆），令Cath不禁反問：「Anson Lo有嚟咩？」及後她接受傳媒訪問時不知為何觀眾會大叫「Anson Lo」，就稱自己是「姜糖」，大讚對方謙虛，台上表演吸引，期待日後有機會合作。

明明「老公」係講緊木結他，點解又會關Anson Lo事？

Cath也坦言在開騷前十分擔心自己的表演，但她出場後卻變得充滿活力「滿台飛」，又不時與台下觀眾互動，她也大呼神奇：「原來我on stage後會感受到成件事、感受到粉絲畀我嘅力量，我好似變咗另一個人！我相信呢啲就係舞台嘅力量，我真係好感動。」黃妍盼望樂迷能透過音樂會上的歌單編排帶走一些反思：一如每個平凡的你和我，在專注生活日常的過程中，總會不自覺地讓生活產生獨特的面貌，以證明每個平凡的起點，都能夠延伸到不平凡的路程。