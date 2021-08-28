方皓玟演唱會｜RB唱完歌變座上客　6號自認眼淺：一路睇一路淌淚

《方皓玟LOST n FOUND演唱會》昨晚（27/8）在紅館舉行第二場，台下觀眾星光熠熠，谷德昭、葛民輝、吳林峰、ToNick、譚杏藍、鄧麗欣、導演麥曦茵等紛紛入場支持Charmaine。

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呼應着舞台設計周貞將舞台變身成一個失落的遺址，呼應着「LOST n FOUND」主題，配合着燈光與舞台機關，呈現出過去的繁華都市與金碧聖殿，是過去、是未來，還是未來的過去，時空變得模糊，歴史在重演，族群在遷徙，只有信念仍散落半空，伸手抓着一點光，放口袋裏繼續旅程。台上的巨型破爛面具，不清楚容貌，代表着任何人。所有發生在這個空間的場面，可能是過去的回憶，可能是一種虛擬世界，也可能是還未發生的，一切都視乎現場的樂迷是否察覺自己失去了什麼，又有沒有想尋回的決心。舞台以半虛半實的狀態來呈現每一幕的演出，就是希望表達出虛與實，失與得之間的模糊感。

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服裝方面，美術總監Kenji Wong及服裝設計Henry Lau為小明設計了6套歌衫與造型，也是以「LOST n FOUND」貫穿，其中前半部造型代表不同的迷失與沉淪狀態，後半部的造型則代表尋找自我救贖，全部配以不同的假髮，以突出造型。在整個演唱會上，最注目的必數小明與12位赤裸上身的男Dancer上演的一幕，眾人的服飾代表着最沉淪與迷失的同時卻不失優雅的感覺，配上Tiffany & Co. Hardwear系列珠寶，是高貴與糜爛的結合，沉淪與迷失的極致狀態，而Encore環節，小明穿上白色晚裝，配合Tiffany & Co. T1 及Hardwear 系列獻唱《你好嗎》及《願》，再加上大銀幕上的流星與台上的點點燈火，營造出滿帶希望又無比溫暖的萬家燈火景象。由於服裝與髮型要相互配合做出整體感覺，今次小明轉換造型的時間與速度也份外趕急，所以她與Kenji都特別感謝團隊們的專業與效率。

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而昨晚第二場繼續由RubberBand與林家謙擔任嘉賓，其中6號及阿偉@RubberBand在台上透露他們都有欣賞小明首晚的演出，6號在台上分享觀後感道：「咁耐以嚟，睇住你由細場Music Zone，開到去麥花臣、Star Hall，再到紅館。我都係眼淺嘅，琴晚我哋留到最後睇晒成個show，一路睇都一路喺度淌淚。」而阿偉則說：「8年前你第一個音樂會，請咗我一個人做嘉賓，竟然有人請我做嘉賓！咁由嗰個好細嘅場地，一步一步睇你嚟到呢度。琴日開場時，我特登跑上台側嘅觀眾席睇你升上嚟，嗰下真係好感動，忍唔住眼角都流咗一滴眼淚。」小明聽到二人的感言，也感激道：「我都好感激你哋，喺唔同階段都有RubberBand，一路同行嘅感覺真係好好。」