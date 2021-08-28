AGA Dear Jane演唱會｜輪番首唱新歌　Tim與愛女拖手仔勁Sweet

樂隊Dear Jane今晚（28/8）再與AGA（江海迦）聯手，於會展Hall 5BC舉行《AGA X DEAR JANE：HERE & THERE》。此時Dear Jane到台下稍作休息，由AGA帶來關於時間的作品，她直言：「真係好耐冇見過現場觀眾，都有差唔多兩年啦。」她接連跳唱《小問題》及《3AM》後，又指：「頭先dancers都要戴口罩，希望疫情可以快啲過，快啲見到你哋唔戴口罩嘅樣。不過我好好奇，戴mask會唔會聽唔到你哋嘅尖叫聲㗎？」全場即報以尖叫聲。她除了首度演唱新英文歌《What are we gonna do》外，也翻唱Dear Jane的《別說話》。

AGA接連跳唱《小問題》及《3AM》。（葉志明攝）

及後AGA將舞台再交給Dear Jane，他們翻唱AGA的《一》後，主音Tim也不忘大讚AGA把改編版《別說話》唱得好好聽。其後他們接連演繹《最後一間唱片舖》和《聖馬力諾之心》，全場觀眾也再次站起來跳動。其後結他手Howie指自己遇到技術故障，未能與身處舞台另一邊的觀眾近距離互動，他笑指受到觀眾磁場影響，又即席邀請AGA歌迷入場欣賞下月的紅館騷。

Dear Jane演繹《最後一間唱片舖》和《聖馬力諾之心》。（葉志明攝）

此時Tim也注意到老婆楊洛婷（Rabee‘a）拿著「I love老公」燈牌，又叫女兒Tanya來到台前，Rabee’a更抱著Tanya，令Tim可以與愛女握手，場面Sweet爆。及後除了《未開始已經結束》和《永遠飛行模式》外，他們也首度現場演繹新歌《人類不宜飛行》。全場觀眾也紛紛亮起手機電筒，Tim也即向觀眾送上飛吻回禮。

Tim與愛女手拖手閃爆全場。（葉志明攝）

轉個頭，AGA再次回到台上，在《Tonight》後，她突然感性地指：「一個歌手冇辦法知道下次仲有冇機會上台，所以好多謝你哋繼續支持我。好多嘢都唔係必然，加上之前聲帶都有啲事，所以之前一路都好糾結，唔知幾時先可以再唱歌畀大家聽，有好多出咗嘅新歌都冇辦法喺Live度唱。」及後再唱另一首新歌《理性與任性之間》。

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及後Dear Jane再上台展開合唱時間，接連送上《忘記他》和《身體語言》。及後Tim化身小粉絲，盛讚AGA的創作非常動聽，而AGA不但讚Howie的曲、詞寫得好，更自爆曾在練歌時感觸落淚，其後AGA和Tim再合唱一曲《Two at a Time》後就雙雙下台。

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在Encore前，Dear Jane又突然響起《到此為止》的前奏，笑說要低音結他手Jackal趁機高歌一曲，不過Jackal婉拒：「唔得咁，咁會變咗Jackal演唱會，我哋都係跟返原本嘅rundown啦！」其後AGA和Tim再回到台上，在AGA演唱《吃定我》後，又輪到Dear Jane獻唱《2084》。他們合唱《Superman》後，Tim指AGA尚未表演自彈自唱，而AGA又指Dear Jane尚有一首代表作未唱，於是就合唱《不許你注定一人》，只是在觀眾大嗌Encore下，他們續留在台上，臨時加碼合唱《哪裡只得我共你》，為演唱會劃上完美句號。