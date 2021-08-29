方皓玟演唱會｜罕有Encore報答歌迷支持　陳健安現身睇騷散心

《方皓玟LOST n FOUND演唱會》昨晚（28/8）在紅館完成第三場演出，台下依舊不乏星級觀眾，包括香港桌球運動員吳安儀，日前完成個人演唱會的黃妍等。而C AllStar成員陳健安也懶理近日經理人公司老闆阿拔的言論風波，當晚現身紅館支持小明。

On仔昨日到紅館欣賞方皓玟演唱會，心情似乎未受C AllStar經理人公司老闆阿拔的言論風波影響。

其實過去不論場地大小，方皓玟（小明）在個唱中都甚少encore，入行以來只試過encore兩次，不過今次首踏紅館，她也似乎被歌迷們的熱情連番打動。結果小明終於在昨晚完show後再次上台encore報答歌迷支持，更說：「唔肯走就要唱多幾首喇，大家要叫得大聲啲喎，就唱多幾首大家想聽嘅歌啦！」

過去甚少Encore的方皓玟，昨晚加碼獻唱兩首歌報答歌迷。

小明先唱出入行初期的個人單曲《如果想我哭》，當音樂一響起，粉絲們已瘋狂尖叫，有部份熱情粉絲更聯手大做心型手勢向小明示愛，氹得小明笑逐顏開。接著小明問有誰睇足3場，台下全場都搶著尖叫，她聽到尖叫聲也大讚粉絲們「抵錫」，更說：「咁唔得喇！要再唱多首歌俾你哋喇！」然後便再唱出另一首當獨立歌手時的歌曲《無人像你》，在小明指揮下，粉絲齊心跟著拍子揮手，為昨晚的演唱會留下了優美的畫面，而演唱會亦圓滿結束。及後小明特別在社交網上分享道：「完成第三場了，連續三日給你們的反應感動了。好好休息，明天見！」她更在文句中附上小紅心，向昨晚熱情的粉絲們回禮呢！

台下觀眾反應好好！

嘉賓方面，昨晚繼續邀得林家謙獻唱《聽風》及《一人之境》，雖然二人在台上只有遠距離合唱幾句，但其實二人早就有合作過。小明的《願》是由林家謙作曲，而當晚所唱的《聽風》，及後來的《拼命無恙》、《時光倒流一句話》，則是小明的經理人許創基擔任監製，所以二人早就關係密切。今次首踏紅館，小明很希望能找到自己很欣賞的歌手參與其中，所以便邀請了林家謙，並將他的《一人之境》與自己的《哭乾了眼淚》及《Dt’z It》連成一線，成為能療癒情傷的歌單，十分有心思。

林家謙連續三晚擔任表演嘉賓。