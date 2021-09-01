Clockenflap Music宣佈10月開騷　Manson王嘉儀大匙羹唱爆九展

Clockenflap Music今日宣佈於2021年10月8日，九龍灣國際展貿中心 Music Zone舉辦音樂平台的首個現場音樂會 Clockenflap Music Live。屆時 Clockenflap Music 三位深受歡迎的廣東話節目主持Big Spoon 大匙羹、Manson張進翹及Sophy王嘉儀將回歸音樂人身份作現場音樂演出，更有他們邀請的神秘嘉賓們登場。

Clockenflap Music宣佈10月開騷。

Clockenflap Music hip-hop音樂節目《乾坤大匙羹》（The Inside Scoop with Big Spoon）主持Nicholas Cheung以Big Spoon大匙羹之名出身，兼具rapper與製作人身份，Nicholas曾任網上媒體音樂編輯，現時擔任香港華納唱片Hip-Hop、R&B部門主理人。他亦與好友Elton Yau成立本地音樂會主辦 Gluestick，為本地樂迷帶來優質及國際化的 hip-hop、indie 及 R&B 音樂人的現場表演。

作為一名饒舌歌手，Nicholas Big Spoon 大匙羹 擅長將美國的 trap 及drill 音樂與地道廣東話結合，創作出匯集不同文化精髓，專屬他自己的作品。這次於Music Zone 的雙語表演，他將全力以赴，為觀眾帶來精彩有力的 trap音樂，同時還邀請了神秘嘉賓登場，及安排了驚喜的環節直接了當回饋樂迷及社會。

Clockenflap Music宣佈10月開騷。

這次演唱會表演的有《多一張船飛》的主持Manson張進翹為樂迷帶來一個非常立體的表演，用音樂引領大家踏上一個暗黑而夢幻，充滿靈性的音樂之旅。他更親自挑選演唱曲目，當中更有從未曝光的歌曲，希望透過這個演出，無論是與樂隊全陣容上陣時的集體能量，或是獨自一人演唱的私密瞬間，毫無保留地分享自己的各種面向及釋放不同層次的情緒。

這次演唱會表演的有《多一張船飛》的主持Manson張進翹、（IG/@mansonvibes）

另外，還有喜愛糅合另類R&B及電子民謠（electronica），於 Cantopop 市場中建立出鮮明聲音性格的Sophy王嘉儀。最近才宣佈加盟由Juno麥浚龍主理的幻．國文化娛樂，希望藉此發掘更多可能性，向亞洲音樂市場發展，於主流與非主流的音樂領域自由行走，繼續跨界、創新、大膽打破界限。是次演出，Sophy王嘉儀將邀請她的長期音樂夥伴，剛榮獲本屆台灣金曲獎的音樂人 hirsk帶領樂隊，在忠於Sophy自己的電子音樂脈絡中，加入更加帶律動的節奏及歡快興奮的氛圍。