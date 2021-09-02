MC張天賦唱另類風格慘情歌　監製陳考威：未必要用普遍嘅編曲表達

繼《Good Time》和《反對無效》後，今年樂壇新人MC張天賦近日推出第三首單曲《Loser》，與過往樂壇出現的Ballad情歌不同，今次音樂人陳考威（Gareth）與JNYBeatz（楊駿）聯手，以Lo-Fi R&B風格包裝一個男生被伴侶拋棄後的內心獨白，以輕鬆方式面對失戀。Gareth除了作曲外，也同時擔任新歌編曲、監製及Rap詞創作的部份，近日他接受《香港01》訪問，與樂迷分享創作概念及錄音期間的點滴。



讀者可能未必記得陳考威這個名字，但是上年許廷鏗的《無力感》就是由他作曲、編曲及監製。今次《01眾樂迷》邀請到Gareth，分享有關MC新歌《Loser》創作及錄音上的點滴。（Instagram：@garethchan）

用另類風格創作慘情歌

過去曾與許廷鏗、Dear Jane、衛蘭、衛詩等歌手合作的Gareth，由於過往在加拿大就學時，身邊的朋友都較常聽Hip Hop作品，於是自己也開始嘗試整Beat、寫詞，漸漸對Hip Hop產生興趣。至於新歌決定不採用Ballad曲風創作，原來也與MC的音樂口味有關：「MC有一日話自己好鍾意呢類型嘅音樂，而我都好鍾意。我覺得分手題材嘅歌未必一定係要用普遍嘅編曲方式去表達，所以今次都想嘗試用呢類型嘅音樂，去表達分手嗰種感覺，而且覺得MC把聲都好適合呢一種曲風。」

MC也喜歡Lo-Fi R&B曲風，Gareth也認為他的聲線與這種風格吻合。（張天賦Facebook圖片）

用新錄音方式拉近與MC距離

早前Gareth在Instagram中透露，在疫情下他需要透過FaceTime與JNY一同創作，他指過往都會一起在JNY的工作室中寫歌，不過當時處於疫情高峰期，於是決定改以FaceTime聯絡，認為以這個方式合寫新作與過往模式分別不大。不過在錄音上，Gareth就作出新嘗試，有別過往錄音時監製與歌手分開房間工作，今次Gareth特意安排MC在自己的房間內錄音。他直言有種回到中學時期錄音的感覺，也希望拉近與MC的距離：「我覺得同歌手分開房都有好處，例如歌手可以喺屬於自己嘅空間慢慢獨自消化歌曲嘅感覺，而我聽返錄音嘅時候都想有自己嘅私人空間。不過我覺得今次係好啱坐埋喺同一間房一齊錄音，因為今次係我哋第一次合作，我覺得呢個方式會令成個錄音過程變得更加放鬆，冇咗嗰種第一次見面嘅陌生感，某程度上都可以幫佢發揮得更加好。」

今次MC與Gareth在同一個房間進行錄音，有別過往監製與歌手分開房間的錄音模式。（受訪者提供照片）

大讚MC Rap得有驚喜

在錄音前，Gareth與MC都有充足的溝通，包括分享拍拖經歷及感情狀況，令大家可以更投入歌曲情感。由於歌曲節奏感較強，MC經過苦練後才入錄音室，而他在Rap的技巧也令Gareth感到驚喜：「我開頭都唔知佢係rap得嘅。我原本個demo係我自己rap，但係聽完佢試，我就決定一定要keep呢一段。最記得我哋錄rap嗰陣時嘗試咗好多唔同嘅accent（口音），有啲都幾搞笑，有啲想佢rap得好（似）黑人。」

原來MC係咁Rap得！（MV截圖）