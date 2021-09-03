TONE未來音樂祭邀28單位打破主流界線　王菀之周國賢任表演嘉賓

2021年陸續有不同音樂單位舉行現場演出，單計紅館就有林二汶、RubberBand、黎明等10個音樂單位在今年舉辦或正在籌備演唱會。本地音樂團體TONE MUSIC有見及此，決定於本月19日在九展Star Hall舉行《TONE MUSIC FESTIVAL 2021：未來音樂祭》，邀請超過20個音樂單位參與，除了為觀眾帶來多元化音樂作品外，也希望表達對現今樂壇的反思。

日前大會公佈當晚28個表演單位。

與過往的音樂節不同，今次主辦單位邀請的28個音樂單位中，除了吳林峰、TomFatKi（光頭幫）、Jan Curious、Serrini等獨立歌手外，也有周國賢、黃妍、王菀之等被歸類為「主流」的歌手，而hirsk、林家謙、岑寧兒等8位歌手更會充當說書人，帶領樂迷了解當下香港音樂。參與的歌手或組合各有吸引之處，名單一出，樂迷紛紛期待門票開賣一刻，結果較早前獨家發售的優先門票已於開賣三分鐘內沽清。想入場欣賞的觀眾記得留意，尚餘少量門票將在下星期一（6/9）早上10時起於快達票發售。

林家謙將會以說書人身份現身《未來音樂祭》，但據歌手名單顯示，當晚他將不會演唱。

今次主辦單位同時邀請主流及「indie」歌手，其實是希望表達樂迷現今已經打破過往對主流還是獨立、潮流還是經典的定型觀念和界線，例如YouTube不時會出現一些沒有派台，但點擊數卻超越百萬的音樂作品。期待樂迷從今天起可以追隨在房間裡獨自經營創作的音樂人，相信明天音樂人可以帶著作品，打通世界獲取認同。

點擊圖輯，了解28個音樂單位：