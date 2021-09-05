蔡健雅邊錄歌邊教前法國第一夫人中文：想有真係唱緊國語嘅感覺

相隔三年，新加坡樂壇天后蔡健雅（Tanya）終於推出全新專輯《DEPART》，收錄《出走》、《舊情歌》等，傳達出疫情當下世界的巨變及人們自主的孤獨狀態，透過音樂想像社會習以為常的自由生活。當中令樂迷感到非常驚喜的作品，絕對要數第三主打《Photographs》，因為與Tanya合唱的是前法國第一夫人Carla Bruni。早前Tanya和身處意大利的Carla一同透過視像會議接受媒體訪問，大談二人在製作單曲時的趣事和感受。



Tanya早前與Carla Bruni合唱單曲《Photographs》，不少樂迷都感到十分驚喜。

Carla曾示意只想與Tanya合作

談到如何促成二人合作，Tanya只清楚對方屬意要與亞洲女歌手一起合作，同時也感覺幾乎每個人都推薦自己，因此也對今次能與Carla合作的原因感到好奇。Carla及後解釋：「我真係好想同亞洲歌手合作，因為我相信世界嘅未來都會寄託喺亞洲。我都好鍾意Tanya絕大部份嘅作品，所以當中其實冇諗過有第二或者第三個人選，嗰個人一定要係Tanya。我好鍾意佢嘅歌聲、創作、熱誠，亦都好鍾意佢夠樸素。」Carla透露經理人曾經提議過不少人選，但她記得當時對團隊直言：「一係我同Tanya合作，一係我直頭取消呢個計劃。」雖然二人還未真正見過面，但Carla形容與Tanya溝通時已經像老朋友一樣，認為友誼並不會受地域所限。

Carla直言與亞洲女歌手的合作的人選必定是Tanya。

David Bowie成挑戰國語動力

對Carla而言，最需要克服的是《Photographs》中的國語歌詞。她提到已故英國搖滾歌手David Bowie翻唱過黃耀明的《剎那天地》，相信自己能如這位傳奇天王一樣，能克服國語歌詞。不過，她也談到自己與正在學習中文的兒女不同，認為自己是成年人，要再學習另一種語言實在是非常困難：「Tanya係一位好好嘅老師，但係中文真係好難學，包括唔同嘅發音同發聲方式，同我嘅母語（意大利文）、法文同英文真係好唔同。對我嚟講係一個挑戰，我亦都好興奮可以嘗試。」

David Bowie曾推出國語翻唱歌《Seven Years In Tibet》（即《剎那天地》），令Carla覺得自己也能唱到國語歌。（Getty Images）

靠不停重複句子慢慢學

Tanya也指教導Carla唱國語部份的過程也非常有趣，但二人原意是希望把這部份做好，令作品的賣點並非在於這次合作上的噱頭：「我要多謝我哋自己，因為我哋決定除咗享受樂趣之外，亦都決定要認真看待今次合作。我記得Carla曾經講過，想要大家聽起上嚟真係有唱緊國語嘅感覺，唔係只為開心。所以我哋喺呢部份真係花咗好多時間，雖然只係四句。我好明白對Carla嚟講，有啲字係好難讀，我一直同佢講話一定做得到。」除了親自錄製中文歌詞部份給Carla參考外，Tanya透露自己會叫Carla在錄音前不停重複歌詞：「有時候佢會讀到一句啱嘅，發音好完美嘅句子，我就會即刻同佢講『快啲即刻錄！』」

Tanya花了很多時間在歌曲的國語部份，務求質素令外界滿意。

「人生冇音樂係好危險嘅事」

談到Carla出身自音樂世家，她直言對自己在音樂上的發展幫助很大：「有啲屋企係醫生世家，有啲係律師。而我父母都係音樂人，細細個開始，音樂就好似我哋屋企嘅一位隱形成員，以至依家作為音樂人嘅我開始，創作住自己嘅音樂，我嘅父母仍然相當接受，儘管佢哋鍾意嘅音樂係古典樂，睇起上嚟相對地嚴肅。當然我都係好很認真咁看待音樂，我深信人生如果冇音樂係一件好危險嘅事。所以對於我嘅父母都係音樂家，我覺得好幸運。」

Carla慶幸自己身於音樂世家。（Carla Bruni Instagram圖片）

首度採用杜比全景聲製作

《Photographs》可以在各大音樂平台收聽，不過其空間音訊版本就只有Apple Music才能聽到。談到這次以聽到前後左右、四方八面而來的樂器、人聲與音效的杜比全景聲，取代一般左右聲道的立體聲處理，Tanya認為這正好突出木結他單純中帶有深度，簡約中帶有空間感的聲音，希望聽眾與自己猶如置身在同一空間中，也希望將新技術套用在《Photographs》中：「除咗Carla同我嘅歌聲，我哋仲喺背景加咗好多和聲，聽嘅時候，你會以為Carla在呢度，或者另一度，而背景入面嘅和聲就會好似無處不在咁。呢首歌嘅混音過程好得意，技術層面都係一項挑戰，因為我哋係亞洲之中算係最先嘗試呢項技術嘅音樂人，冇一啲基準可以攞嚟參考。」

《Photographs》正好讓Tanya嘗試透過杜比全景聲製作單曲。