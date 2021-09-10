P1X3L獲七仙羽加持睇好會爆紅　改名出歌兼與師傅共舞拍MV

跳唱組合P1X3L自《全民造星II》出道以來備受不同壓力，三位成員Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）及Marco（葉振弘）早前與玄學家七仙羽（七師傅）結緣，獲賜法號「OMG」之餘更合作出歌《Oh My 7 God (feat. 七仙羽) – JNYBeatz Remix》，四人亦一起共舞拍MV，充份突顯「師傅愛你」的精神。MV中P1X3L三子型仔登場之餘，更有七師傅仙氣爆發以觀音造型示人，不但充滿玩味亦讓觀眾感受到他們的心機。

P1X3L真係同七師傅一齊出歌，仲要拍埋MV！

P1X3L希望透過《Oh My 7 God》當中自嘲的方式提醒大家不要放棄，他們說：「這是一首充滿正能量的歌曲，歌曲表達了我們自入行以來的堅持及努力，同時希望想透過歌詞中的自嘲提醒自己不要放棄。」七師傅亦為他們打氣：「這首歌是希望叫堅持，無論旁人批評你衣著、打扮、髮型都不應該放棄。」

雖然這首歌玩味重，但對P1X3L的意義卻非常深遠。

P1X3L感謝七師傅幫他們改名做「OMG」，但表示仍然會以P1X3L名義跟大家見面，他們說：「絕對沒有問題，大家叫我們『OMG』，只是多一個親切的稱呼。雖然『OMG』容易記，但我們仍然會用『P1X3L』，因為這個名字對我們很有意義。但要亦感謝七師傅，因為『OMG』的誕生令更多人認識我們。」

P1X3L不介意歌迷稱呼他們為OMG。

七師傅亦看好P1X3L將來會爆紅，表示無論改甚麼名字都不成問題，她笑言：「不論你們叫Facial也好，Puzzle也好，都沒有問題。因為現在網民已經認識你們，剛才在街上也有粉絲找你們簽名合照，所以甚麼名字都沒有問題！」