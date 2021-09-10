孫燕姿抖音開唱吸6億個讚破「限籍」謠言：給迷失的大家一些安慰

新加坡籍華語樂壇天后孫燕姿昨晚（9月9日）在短視頻平台「抖音」舉辦免費線上演唱會，在一小時內吸引逾800萬名觀眾收看，而即使關掉贈禮物打賞功能，也仍收獲逾6億個讚，是直播表現最好的女歌手。早前被「00後」網民形容為「冷門歌手」的孫燕姿，更直接以「這個歌手不太冷」作為演唱會主題，大唱《和平》、《沒有人的方向》、《漩渦》及《逃亡》等較少公開演唱的「冷門歌曲」，引發歌迷感嘆簡直就是「有生之年系列」。她還感性地表示，出道20年來有幸一直被喜歡、被守護，所以也希望在不少人可能迷失了方向的疫情之下，給大家一些安慰。



孫燕姿昨晚（9月9日）在短視頻平台「抖音」舉辦免費線上演唱會，在一小時內吸引逾800萬名觀眾收看。（MAKE / MUSIC圖片）

無辜捲入內娛整頓風波

受新冠病毒疫情影響，孫燕姿暫緩原定紀念20年演藝生涯的「就在日落以前」巡迴演唱會，留在新加坡相夫教子。不過，生活平淡的她，近期可謂「躺著也中槍」——先是無故遭到蔡依林歌迷在內地最大社交平台「微博」的惡意攻擊，利用大量斷章取義或憑空捏造的所謂證據指控她是「台獨」、「港獨」、「澳獨」；再是無辜捲入內地娛樂圈的整頓風波當中，莫名其妙地出現在一份完全未經官方證實的「限籍令」名單當中，被錯誤歸類為「加入外國國籍的明星們」。

幸而，不少頭腦清醒的網民都為孫燕姿打抱不平，指她本來就是土生土長的新加坡人，也從來不曾在兩岸問題上說不該說的話、做不該做的事，但孫燕姿始終保持低調未有回應，至日前開始進駐「抖音」平台發布搞笑短片，昨晚更舉辦線上演唱會，用實際行動粉碎謠言。

孫燕姿感恩出道20年來有幸一直被喜歡、被守護，所以也希望在不少人可能迷失了方向的疫情之下，給大家一些安慰。（MAKE / MUSIC圖片）

給迷失的大家一些安慰

儘管孫燕姿自嘲是「冷門歌手」，但這場演唱會明顯並不冷門。據「抖音」平台數據，孫燕姿在一小時內合共收獲6億個「讚」，並有近830萬名觀眾同時收看，累計觀看人次超過1200萬，是截至目前為止直播表現最好的女歌手。在休息期間，「抖音」團隊播放特製的歌迷感言短頻，令孫燕姿數度哽咽，笑言「我很怕這種視頻」、「我等一下聲音啞了怎樣唱歌」、「我以為你們會給我看搞笑的，因為我最近都走搞笑路線」。

不過，在主持人追問之下，不擅言詞的孫燕姿還是感性地表示，非常感恩出道以來一直都有被喜歡、被守護的感覺，也非常感謝歌迷不管她「失蹤」多久都會熱情迎接她的「回歸」；她更坦言，在全球疫情的大環境下，有感不少人可能深陷迷惘的漩渦當中，並在努力尋找希望的方向，而她之所以舉辦這場線上現場會，就是想在當下帶給大家一些安慰，而只要她有機會去做這件事，她就會在可行的範圍之內全力以赴，和大家一起追求進步和成長。

每次有機會登上舞台，孫燕姿都會在可行的範圍之內全力以赴，和大家一起追求進步和成長。（孫燕姿微博圖片）

展現實力派與抖音派之別

演唱會結束後，孫燕姿也在社交媒體分享心情，感言最近與團隊日以繼夜，秉持「不放棄」的精神克服種種挑戰，再次完成一場難以想像的線上演出。她又對自己、團隊和歌迷喊話：「感覺對了，我們出發！堅持做自己喜歡的事就是一種幸福。願幸福永遠與你我同在，晚安。」

不少歌迷也都在社交媒體「洗版」，感嘆「青春回來了」，又大讚孫燕姿關掉「抖音」的禮物打賞功能，是「真正的明星」、「充分展現實力派和抖音派的分別」、「令人相信在一個亂七八糟的領域裡還是可以做個善良的正常人」。