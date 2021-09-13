專訪｜周國賢提早一年出個人單曲：呢個時勢唔做唔知幾時有得做

記得上年5月，當時身處泰國的周國賢（Endy）在YouTube上載半首《塵世美》，說：「當了歌手這麼多年，從來沒有試過在一首歌未正式有錄好的final version前，便已經把它公開⋯ 希望大家明白我這麼做的原因，是因為我覺得時代真的改變了，有些東西如果不趁早做，過了適當的時候、過了品味期限、它便會變質。」

踏入2021年，Endy除了演員工作外，也重拾樂隊Zarahn主音的身份，最近個人單曲《塵世美》也正式面世。早前他接受《01眾樂迷》專訪時，除了分享靈修期間的領悟外，也談起最近重返舞台唱歌的感覺，他直言：「其實我掛住夾band嘅感覺多啲，但係喺舞台嘅感覺都係掛住嘅。始終過咗咁多年，都係喺上面先搵到一啲活生生、生存嘅感覺。」

撰文：劉傳謙

攝影：葉志明

場地：太古城中心



最近推出新歌《塵世美》的周國賢，今年繼續同時兼顧演員事業，除了在電影《熱唱吧》中飾演張智仁外，也在AGA新歌《理性與任性之間》中亮相。（葉志明攝）

認香港生活節奏太急促

時間回到2019年11月，當時Endy把Instagram設為不公開用戶，更把帖文及粉絲人數大清洗，令外界猜測是否再受情緒病困擾。他笑說：「間唔使都會咁，佢自己del咗都冇辦法㗎！」後來大家都清楚，原來Endy在這段時間先後到日本及泰國靈修，他指過去曾經在紐西蘭、日本和加拿大生活，加上在清邁生活的10個月，他坦言已經找到最適合自己的生活節奏：「我覺得自己係適合住喺一啲都市以外嘅地方，因為當生活節奏太快嘅時候，我其實會覺得好辛苦。我唔係要去深山修煉嗰種，但係我真係啱慢，可能係我份人比較鈍，唔想令到身邊嘅人好炆，會畀人話諗嘢好慢，做嘢要快啲，但係我真係仲思考緊。以前我都會鞭策自己要諗嘢快啲，但係依家會覺得，其實慢咪慢囉，點解要畀人影響啫？其實會唔會係我慢，而係你哋太快呢？其實慢慢地、靜靜地做好一件事，都好過你好急躁咁做到100件事。」

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用飲食領悟活在當下

在靈修期間，Endy指自己終於領悟何謂活在當下：「你都唔可以長期鞭打自己，因為過咗去就係過咗去，好多事情如果你太過懷緬過去嘅好，或者係鞭打自己嘅唔好都冇用，無補於事。但係活在當下講就好容易，做起上嚟就真係好難。」他記得在靈修期間用餐時，導師就下令自己不能交談，不要看著身邊的其他人，而在進食時，在吞下每一口食物前都要咀嚼30-40次。他直言最初會覺得悶，但後來就開始在過程中領悟真諦：「習慣咗之後你打開自己嘅味蕾，感官會放大咗，將來你可以應用喺生活當中其他點點滴滴，行路又好，沖涼又好，就算係做一啲好細微、瑣碎嘅事，如果你用心去做，你會知道點樣去享受呢個動作。而唔係好似之前咁，『刷牙咪刷牙囉！』，當你所有嘢都變得機械化就慘啦。」

簡單如改善飲食中的小動作，就足以令Endy學懂享受生活中每個微小的動作。（葉志明攝）

不後悔15年前成立Zarahn

在泰國生活期間，Endy指自己也不時反思人生：「其實係幾得意嘅，例如某一啲時間點如果做咗另一個選擇，依家究竟會點？嗰陣會諗返好多呢啲深層次嘅嘢。」他坦言自己41年的人生之中遇過無數兩難局面，腦海中也幻想過在平行時空下的自己：「例如好多人會問我，2005年《極樂》出咗嘅時候，其實個人發展都好似幾好，點解當年要走咗去做Zarahn呢？如果唔搞，可能依家會穩陣好多。但係直到依家，我都冇後悔過任何決定，我唔覺得做所有嘢都有啱與錯，只係會話如果有機會畀我揀多次，我就可以帶住呢個意識同記憶，所有嘢唔好咁情緒化地去做每一個決定。」

過去周國賢曾與Zarahn一班兄弟以期間限定形式同台演出，而（資料圖片）

為完成童話三部曲重組

Zarahn在2010年後非正式地進入休眠狀態，直到今年再以《猛鬼街》宣布重組。Endy坦言成立樂隊是個熱血的決定，後來成員間各自有個人發展，也經歷過不少爭執，談起重組的決定，他解釋：「過咗呢啲情緒上嘅風暴之後，大家又喺唔同嘅範疇經歷好多嘢，最後可以聚返埋一齊。今次選擇重新出發做樂隊，唔係話想喺樂壇達成一啲成就，亦都唔係好籠統咁話要完成我哋4個人嘅一啲願望。其實我哋淨係想完咗佢，我哋係要完成呢件事，但係唔係話要好大力咁做，一啲都唔辛苦，反而所有嘢都係一呼一吸，亦諗唔到一個原因點解我哋要唔做，所有嘢都係自然發生。」

Zarahn今年曾擔任KOLOR演唱會嘉賓。（資料圖片）

最近Endy都要分開Zarahn主音及個人身份工作，事隔11年再正式合作，他笑說鼓手Jerry變得非常幽默：「佢由打鼓變咗炒股，再做埋飛機師，依家生咗個仔之後，都唔知佢人生經歷緊啲咩階段，佢好似做每一樣嘢，舉手投足都充滿喜劇細胞。我哋其實已經好認真咁做訪問，但係佢……你可以睇返之前啲訪問，佢真係好正。我覺得佢真係可以向喜劇發展。」

一想起最近看見Jerry的舉手投足，Endy就忍不住笑。（葉志明攝）

稱尚在學習階段：從來都唔會滿意自己

不論個人身份還是以Zarahn名義發展，近年Endy的演出都深受樂迷歡迎，演唱會幾乎全數爆滿。談起開始重拾在舞台表演的感覺，他謙稱自己一直在學習階段，例如每次在台上演繹時，他都要適應不同舞台上所帶來的新鮮感，又認為自己與作為一位成功的歌手尚有一大段距離：「唱功有待進步，呢個就一定嘅。而我覺得自己嘅致命傷係冇自信，但係我好鍾意呢種做所有嘢都冇自信而帶來嘅嗰種驚青嘅感覺，對我嚟講，咁先至係Live。但係要進步嘅嘢實在太多，每一個時期望返之前嘅自己都唔會滿意，從來都唔會滿意自己。」

他也談起自己最近開始練彈琴，希望可以如彈結他般揮灑自如：「其實我一路都有彈琴嘅，都有用琴寫歌，而以前間中都會用彈琴嘅形式表演，但係我最主要嘅樂器都係結他，我都想提升返彈琴嘅技術，如果可以令佢同彈結他嘅表現平起平坐，咁就最好。」

Endy稱自己一直處於學習階段，堅持尋求進步。（葉志明攝）

三線發展音樂事業

「人生唔會有一個類似打爆機，長期好似喺派對咁慶祝緊，好開心嘅時候。我以前會好嚮往有呢個時候，但係人生唔係咁，而係隨時下一秒就會有啲事情要發生，當然唔係話要長期處於好緊繃嘅狀態，但係都要隨時戒備。」這是Endy經歷去年後學懂的事，同時也是提早籌備獨唱歌的原因：「Zarahn嗰邊，童話三部曲已經如火如荼；我都會保持同其他歌手合作，嚟緊會有一位女歌手同我有超過一首歌嘅作品推出。而我嘅solo歌本身係想排到出年先發生嘅，但係因為……你知啦，呢個時勢再唔做，都唔知幾時先有得做啦，所以就不如郁咗先啦！所以幾辛苦都好，我依家都會三線發展，仲未計電影嗰邊！」