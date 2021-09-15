精選5首街跑時必聽快歌　容祖兒《跑步機上》2021年還在聽

今年的渣打馬拉松將在10月24日舉行，成功報名的長跑發燒友當然要把握時間加緊訓練，為衝破個人最佳時間做好準備。說到跑手的運動習慣，有部份選手會提早準備歌單，聽著音樂進行訓練或比賽。讀者不妨一邊聽著以下5首歌一邊跑步，或許你們都會從音樂中找到動力。



容祖兒《跑步機上》

這首2008年推出的快歌，相信不少跑者直至今年都還在聽。歌詞從跑步機上跑步的心態出發，但不論是充滿動感的節拍，還是不停叫着「加快吧」的歌詞，整體上確實適合用作長跑。

Zpecial《深夜告別練習》

本地有部份比賽會安排在晚上進行，而都市人也習慣於夜晚下班後才更衣練跑。這首作品雖然是以滑板入題，但作品除了節奏明快，編曲上營造出來的氛圍也確實比較適合入夜後收聽，因此也是近期不少跑者在晚上的選擇。

+ 4

周柏豪《自由意志》

除了節奏明快外，適當時候聽到一些勵志歌詞，也令跑者受到鼓舞，不會輕易停下來。這首7年前的作品以激昂的旋律，帶出拒絕隨波逐流的堅定，獨自為理想奮鬥的熱血，而長跑追求的也相似，講究的是抓緊自己節奏，不被其他事物動搖。

Dear Jane《聖馬力諾之心》

而講求具明快節奏的勵志歌，今年就有《聖馬力諾之心》。歌詞靈感來自聖馬力諾足球隊，說著每個人都怕失敗，但只要繼續堅持，就能達成自己目標，而跑手在衝到終點線前，就需要擁有這個心態。

+ 5

林海峰《我與安多芬》

記得10年，Jan已經推出一首跑步歌《安多芬與我》，不過他希望修改部份歌詞，並邀請何秉舜重新編曲，變成今天的《我與安多芬》。雖然少了一句大家喜愛的「聽一首歌向前衝」，但新歌詞加上一些只有跑手才明白的字詞，節奏上也變得更明快，更適合一眾跑手。