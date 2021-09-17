導演Sheng邀周國賢做MV男主角幫AGA突破：透過演活自己同群眾接觸

AGA（江海迦）早前推出新歌《理性與任性之間》，MV除由AGA親自出演外，更邀得周國賢（Endy）擔任男主角，二人有著極多對手戲，包括熱戀、淋雨濕身、吵架等。《01眾樂迷》邀請到MV導演之一Sheng，除了分享今次在選角上的考量外，也與樂迷拆解拍攝親熱戲時的過程。



繼《See You Next Time》後，Maggie和Sheng再次與AGA在MV上合作。（資料圖片）

挑戰用演技接觸群眾

這次MV是一個寫實的都市愛情故事，談到今次主角人選，不少都會好奇為何今次會邀請到Endy出演。Sheng和另一位導演Maggie考慮過演員外型及角色氣質後，決定嘗試邀請Endy擔任男主角，而他也很快答應。至於女主角方面，Maggie和Sheng在構思時已經決心要由AGA親自出演，而對方也願意接受挑戰：「AGA、舒文同唱片公司都好快做決定，覺得係時候畀個機會AGA試下，透過一個現實啲嘅角色，試下透過演活自己同群眾接觸。」

Sheng希望AGA嘗試透過MV中的演技接觸樂迷及觀眾。（資料圖片）

都市愛情小品初體驗

說起今次故事性質，Sheng指對AGA而言會是一種新嘗試：「原來我哋合作以嚟，AGA都冇拍過呢種咁真實嘅愛情故事，我哋通常都係畀一啲拍出嚟好靚，好超現實嘅MV，或者係一啲著重表露情感嘅MV，從來都冇寫過一啲關於都市嘅愛情故事畀佢。」至於今次在拍攝上運用了不少長鏡頭，Sheng坦言當日在18小時內完成拍攝，雖然控制時間成為一大難題，但AGA和Endy的演技成功減輕他們的負擔：「最難係喺十幾個鐘頭入面要發生好多事，用嚟完整咁交代成個故事，其實喺控制時間上係比較困難。不過今次真係要特別讚下AGA，佢哋好多時一Take就已經做到我哋想要做嘅嘢，所以你哋會發現今次拍攝上，好多嘢都可以做到一氣呵成，唔會斬得好斷。」

Maggie和Sheng都希望AGA嘗試參與一個都市愛情故事的拍攝。（資料圖片）

親熱戲一take過免尷尬

至於觀眾最著緊的，相信是這次AGA突破尺度，在鏡頭前與Endy親熱。Sheng指事前已經把故事向兩位交代得非常清楚，而他們也迅速投入故事的氣氛之中，只需一次就已經做到他們預期中的感覺。他也特別談到自己和Maggie在拍攝親熱戲時的處理手法：「基本上我哋每次拍親熱戲都盡可能做到一take過，其實我哋都怕演員會覺得尷尬，好多時我哋都會試下唔嗌cut，等佢哋唔好停，咁會好過大家不停重複做好多次。」

至於AGA和Endy最後一幕親吻，是否代表著這對舊戀人復合，Sheng指這部份只想交代兩位主角經歷過一個難忘的晚上，而後續發展就刻意交給觀眾代入或猜測：「佢哋會覺得事過境遷，見到大家做到各自心目中嘅理想，但係最後嘅親吻究竟係交代佢哋復合，定係最後只係繼續各自各為生活拼命，我就唔想刻意交代。畢竟大家喺愛情嘅道路上都會發生過呢啲事，我會畀一個空白位大家，就算係冇一齊到，嗰一晚嘅記憶都會非常深刻，呢個就已經係我哋想講嘅嘢。」

至於Endy和AGA是否復合，其實在Maggie和Sheng眼中並非重點。（資料圖片）