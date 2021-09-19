陳蕾為個唱搵「星光一班」李昊嘉學唱歌兼敘舊：估唔到教得咁專業

陳蕾早前宣布在10月29至31日，於麥花臣舉行《沙門演唱會2021》，今日（19/9）她現身觀塘一個市集表演，向現場觀眾演繹《凡星》。她在接受《香港01》訪問時指，最近為演唱會，每星期會抽兩日學唱歌：「其實我以前冇學過唱歌，但係去到今年發現聲帶有問題，覺得係咪會有其他方法可以冇咁困難地唱自己嘅歌呢？而且我都未試過一次過開三場，好驚自己聲音上應付唔到。」

其實在演繹《凡星》前，陳蕾也特意在昨晚上課，學習更輕鬆的唱歌方法。雖然自覺唱起來會比較輕鬆，但她卻發現有另一個問題：「唱起嚟真係會輕鬆啲，但係力量都會因此減少，我諗呢個係學習如何正確發聲嘅進步式。（要學識取捨？）力量上我都希望唔好減，有啲時候就要問老師點樣保持道力而冇咁傷聲，其實都有方法嘅。同埋盡量見人都要開始講少啲嘢，因為講嘢都會傷聲，可能用把溫柔啲嘅聲就會冇咁傷。」

其實陳蕾這次學唱歌的過程可說是敘舊，因為她的歌唱老師正是同樣來自《亞洲星光大道》，有「靚聲女王」之稱的李昊嘉（Sharon），Sharon也是《聲夢傳奇》學員姚婥菲（Chantel）的歌唱老師。陳蕾坦言當有學唱歌這個念頭時，第一時間會想起Sharon：「同我同期嘅小花（譚杏藍）、JD（戴鎧霖）都係跟佢學唱歌，既然我之前都冇學唱歌嘅經驗，咁不如搵個熟人睇下咩事先啦。我上完第一堂之後就覺得，估唔到依家嘅李昊嘉教得咁專業，覺得好受用。」

在演唱會前夕，陳蕾也推出點題作《沙門》，靈感來自身邊朋友在飯局時不停散發負能量，看到別人成功時會妒忌，甚至覺得自己懷才不遇。歌曲繼《娑婆》後以佛學角度出發，陳蕾稱歌曲的出現來得十分巧合：「其實今次麥花臣嘅演唱會係想喺上年搞，而上年都好想以《娑婆》作為演唱會主題，但係因為疫情關係，上年就冇辦法搞得成。但係我冇諗過要為演唱會寫一首『娑婆2.0』，反而係好隨心咁寫咗一段旋律，就覺得好有異國風味，可以試下再講關於佛學嘅嘢。」