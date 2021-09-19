未來音樂祭｜光頭幫打頭陣炒熱氣氛　王菀之與JB唱《留白》最驚喜

《Tone Music Festival 2021 未來音樂祭》今晚（19/9）在九展Star Hall順利舉行，一開始光頭幫（TomFatKi）與Billy Choi聯手，以網絡大熱的作品《天水圍Gang Gang》揭開序幕，全場人即紛紛站起來，氣氛高漲。他們唱到最後拋下一句：「天水圍完就到屯門。」，原來是指MC $oho & Kidney緊接出場。當響起《係咁先啦》的前奏，觀眾也紛紛尖叫，最後kayan9896（吳家忻）也有亮相，成為一大亮點。

MC $oho & Kidney演唱《係咁先啦》。（梁碧玲攝）

隨後舞台變身成音樂人的書房，吳林峰在唱過《街燈》後，他再與Gareth T.合唱一曲《早班火車》。Gareth挑戰過經典搖滾作品後，就以《boyfriend material》與樂迷互動。

在Room307和Matt Force的表演後，輪到周國賢隆重登場，他一上台即說：「大家好，好耐冇見。」他拿起結他自彈自唱，接連送上《在天之靈》和《時空》。隨後小塵埃、黃妍也先後登場，先後送上《卜卜卜》、《我心中尚未崩壞的部份》、和《天光前》，而樂隊ONE PROMISE在演唱前，仍在養傷的鼓手Anton也在歡呼聲中上台，又指受傷期間獲音樂人李一丁幫忙錄製歌曲敲擊部份，其他隊員再以《明年見》為他集氣，祈求Anton早日康復。而per se和石山街也緊接出場，先後演繹新歌《純孩兒》和《石山派》。

周國賢。（梁碧玲攝）

今晚登場的還有今屆台灣金曲獎得主hirsk，他與Serrini合作演繹《I'd Like A Drink》後，也再次感謝金曲獎願意包容不同種類的聲音，而拿過台灣金音獎的Serrini也鼓勵香港音樂人嘗試競逐海外獎項，將香港音樂宣揚出去。在hirsk在台上演繹《Causeway Bay》期間，熒光幕也向樂迷介紹顧家輝、黃霑、口琴家CY Leo、方大同等出身於不同年代，並曾經揚威海外的音樂人。

Serrini（梁碧玲攝）

在王嘉儀唱過《故我》後，王菀之（Ivana）也終於登場，二人再合唱《該死的快樂》和《美麗新世界》。當響起《波點女王》的前奏，全場觀眾再次自動自覺地站起來。不過今晚的《留白》暫時是今晚的高潮位，全場觀眾跟隨節奏揮動雙手，相當投入，唱到一半JB更上台即興來了一段rap，令現場氣氛變得更加高漲，完結一刻，觀眾紛紛歡呼叫好，相當滿意。在JB演繹《得個等》後，音樂祭也進入中場休息。