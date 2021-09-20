未來音樂祭｜籌備總選表揚7大風格音樂人　ToNick周國賢合體助興

《Tone Music Festival 2021 未來音樂祭》今晚（19/9）在九展Star Hall順利舉行，在中場休息後，身處台灣及加拿大的李拾壹和Yellow成員何兆基透過短片向觀眾打招呼，也說到香港歌手在創作時不應只考慮香港市場。而岑寧兒（Yoyo）在下半部份率先登場，所唱的《風的形狀》，正好形容本地音樂人身處海外的心境。

Yoyo先後獻唱《風的形狀》和《剎那的烏托邦》。（梁碧玲攝）

在Yoyo唱過《剎那的烏托邦》後，就輪到RubberBand登場，在本地結他手Jason Kui伴奏下，他們先後演繹《Ciao》和《未來見》。此時大會也宣布即將籌備「TONE音樂大獎」，獎項開放所有音樂人參與，不論是主流或獨立音樂作品，所有參賽歌曲都將以7個音樂風格分類，當中除由專業評審選出部份獎項外，樂迷也可透過一人一票令心儀作品打入年度排行榜前十位。

RubberBand指歌單本來定下要先唱《未來見》，但他們認為先唱《Ciao》在意境上會較為適合。（梁碧玲攝）

在Jason Kui帶來一段結他表演後，女子組合乙女新夢也來到台上，把擅長的J-Pop融入搖滾曲風，不過觀眾也非常受落，樂在其中。其後更邀請20位來自其他J-Pop女團的成員一起大合唱，藉機宣揚日本偶像表演文化。

除了乙女新夢，其實香港有很多女子組合都走J-Pop路線。（梁碧玲攝）

在ToNick和KOLOR兩大樂隊同台出現之際，某些觀眾也忍不住舉起樂隊毛巾應援。他們合力演繹《無名》後，周國賢也再次走到台上，以一曲《時間的初衷》再次炒熱全場氣氛。緊接Instinct of Sight和逆流後，LMF連續第二晚來到Star Hall舞台，壓軸登場的他們以《大懶堂》為音樂祭劃上完美句號。