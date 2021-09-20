炎明熹新作面世　歌唱老師錄音前與愛徒搞爛Gag：有條無聊默契筋

Gigi新歌《真話的清高》面世，正式成為樂壇新人。（影片截圖）

無綫選秀節目《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi），今日正式以新歌《真話的清高》進軍樂壇，加入今年新人大戰的競爭，MV將在今晚9時正式面世。出道作被標榜為「唱將式情歌」，由星夢御用監製韋景雲炮製，用上歐美音樂人的旋律，歌詞方面找來曾與HANA菊梓喬、林峯、鄭欣宜、Twins等歌手合作的填詞人黃厚霖操刀，探討一段充滿謊言的感情。

+ 1

自比賽期間一直擔任Gigi歌唱老師的高晨維（Cleo），日前也在Instagram分享陪伴Gigi進入錄音室時的點滴和感受。她記得第一次看到新歌歌名時，自己和Gigi也忍不住想起一個冷笑話：「收到呢份歌詞嘅第一刻，我就問Gigi：『咦，個歌名你有冇諗起啲咩呀？』佢秒答我：『係咪諗起一個蛋糕名？』跟住我哋一齊講：『扮清糕！』無聊的我們，就是有著這條無聊默契筋！」

Cleo在《聲夢》開始前已經教Gigi唱歌，想不到二人默契大得連腦海中浮現的爛gag也一樣！（高晨維Instagram圖片）

這次並非Gigi第一次走入錄音室，其實早在三年前開始，Cleo已經抽時間帶Gigi到專業錄音室，正好為出道後錄音做好準備：「將咁多年黎（嚟）嘅專業錄音技巧傳授俾（畀）佢，以及等佢學習適應錄音環境及壓力，努力學習認識自己的聲音，發掘更多更多可能性等。」三年後Gigi再走入錄音室，在錄製自己新歌時實踐過往所學的錄音技巧，她也感慨地說：「16歲的年華，不遲也不早，我地（哋）話呀，走到現在，每一步都係賺左（咗），好好享受就是！好多時，好多努力喺成功前都不值一提，甚至經過幾多被懷疑、被誤解、被誣衊；多謝呢一對姑姪由始至終都信任我提議的每一步，就係咁跟著走著走著，就走到現在。將來，等Gigi帶返我去見識更多我未見過的人生美境。」

Gigi錄音時，姑丈和Cleo都會在旁陪伴。（高晨維Instagram圖片）

點擊圖輯睇更多Gigi靚相：