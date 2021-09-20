三大新晉樂隊合體圍爐作樂　Pandora以新姿態與FIESTER刷出火花

只要是志趣相投便能夠一起圍爐作樂，三隊音樂風格截然不同，但對音樂充滿熱情和動力的樂隊包括Pandora 、FIESTER 及HEY JOE TRIO ，將會在下星期四（30/9）晚上於柴灣青年廣場Y綜藝館合力舉行「圍爐. 樂」Live Band音樂會，以crossover形式送給大家驚喜。門票於明日（21/9）早上十時正公開發售。

三大新晉樂隊Pandora、FIESTER及HEY JOE TRIO將在下星期四合體開騷。

Pandora 、FIESTER及HEY JOE TRIO 等三隊不同風格的樂隊走在一起之化學作用的確令人拭目以待，對於能夠成為今次「圍爐. 樂」Live Band 音樂會的表演單位，他們均異口同聲表示榮幸。全女班組合FIESTER 表示每位成員雖有正職，但為了每次演出即使休息時間不足亦會盡力練習，務求以好的表演帶給觀眾，在更換新主音後首次和Pandora及 Hey Joe Trio同台演出，FIESTER高呼好期待；三人男子樂隊HEY JOE TRIO 則說每次現場表演也是一場挑戰，必須要全心全意投入才能在台上表現得最好；同樣是三人男子樂隊的Pandora 因年初時調整音樂事業路向，很久也沒有和歌迷見面，所以希望藉著今次「圍爐. 樂」的演出去答謝一直以來關心他們的歌迷。