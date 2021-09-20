Dear Jane演唱會｜TIM搖滾版《Let it go》氹女　與AGA合唱掀高潮

《Dear Jane Pendulum Tour 2021》今晚（20/9）在紅館揭開序幕，主音Tim再向觀眾打招呼，又坦言眼前畫面非常震撼：「早幾日呢啲位全部都係凳，今日見到有咁多人，係有啲嚇親，但係真係好開心。」他又指上台前曾與隊友輸賭，若然站錯位就要罰錢，豈料結他手Howie卻指第一個被罰錢的卻是Tim，場面非常搞笑。

Howie指第一個被罰錢的是Tim。（陳順禎攝）

Dear Jane接連唱出《寧願當初不相見》、《咖啡因眼淚》、《2084》後，他們幾乎每一首歌都會邀請一位嘉賓登場，包括在《身體語言》時的MISS JANNI、《給防護罩一吻》的王嘉儀，其實都是在歌曲擔當feauring的一員。在《人類不宜飛行》、《哀的美敦書》後，Tim也忍不住圍繞舞台跑一圈。鼓手Nice坦言疫情期間做音樂，卻無法作現場演出，過去兩年感到失去力量，直至最近有演出機會，才從觀眾中取得力量。

鼓手Nice坦言疫情期間做音樂，卻無法作現場演出，過去兩年感到失去力量。（陳順禎攝）

此時Dear Jane紛紛坐在木箱上，接連唱起《約翰與洋子》和《別說話》，Tim坦言因為後者而受啟發：「本來我哋都係玩Punk Rock，都係我哋鍾意嘅嘢，但係見到呢首歌喺坊間嘅反應，就發現見到觀眾鍾意嘅時候，呢種感覺真係好特別。」及後他們分別唱起《草戒指》和《世上唯一雙細胞》。

Dear Jane紛紛坐在木箱上，接連唱起《約翰與洋子》和《別說話》。（陳順禎攝）

當四子回到台上一刻，四子卻突然互換身份，輪番擔當起主唱角色。在Jackal、Nice和Howie大開金口，接連唱過《I Wish》、《神奇的糊塗魔藥》和《網絡安全隱患》時，Tim卻突然唱起Rock版《Let it go》，送給女兒Tania。

Tim卻突然唱起Rock版《Let it go》。（陳順禎攝）

及後今晚第三位嘉賓AGA也緊接登場，是她和Dear Jane繼上月演唱會後再度合作。他們先合唱《Mad》，又憶起在演唱會同台的點滴，AGA笑說：「點解演唱會你哋唔唱返頭先嗰段medley？明明嗰晚好多人都想聽Jackal唱歌！」隨後Dear Jane稍作休息，AGA坦言今晚雖然是做嘉賓，但也是第一次上四面台表演，感覺很夢幻，及後獨唱新歌《理性與任性之間》。

點擊下圖睇AGA擔任嘉賓獻唱以及其它演唱會精彩片段：

+ 32

同場加映：Dear Jane演唱會｜楊洛婷現身撐老公 特別方式開場益山頂位觀眾