專訪｜OneRepublic專輯暗藏哲學隱喻　主音Ryan：我們並不完美

一首《Apologize》讓OneRepublic於2007年紅遍全球，揭開了流行搖滾的新篇章。很多人都說流行搖滾熱潮很難延續下去，而新世代似乎對Synth-pop、Hip-Hop、R&B等更感興趣，認為搖滾是讓人停留過去的音樂。但在千篇一律的流行音樂當中，擁有鮮明風格的搖滾卻給予人真誠的感覺。相隔多年，OneRepublic終於回歸樂壇，推出最新專輯《Human》，為樂迷獻上初出道的原始味道。



相隔5年，OneRepublic終於推出新專輯《Human》。（受訪者提供）

新型冠狀肺炎疫情仍肆虐全球，今次《香港01》與OneRepublic主音Ryan Tedder的訪問只能以視像的形式進行。對上一次推出大碟已經是2016年，相隔5年OneRepublic終於都「回歸」樂壇，以《Human》來回饋樂迷。Ryan透露疫情為製作上帶來不少好處，收錄在專輯中的12首歌曲（特別版則有18首歌曲），都是在世界各地巡唱期間創作出來，更形容為難以置信：「記得《Distance》這首歌，我們正在法國巴黎錄音，構思好後就立即租借錄音室錄製，幸好在巴黎封城前4天完成！」

相隔5年，OneRepublic終於推出新專輯《Human》。（受訪者提供）

跟上一張專輯《Oh My My》（2016）比較，《Human》比較貼近《Native》（2013）的風格。Ryan提到自己很容易感到悶，故在製作《Oh My My》時其實是帶了極大實驗性質，雖然在創作上自己最喜歡那張專輯，但今次卻想回歸於初出道的原始風格：「我們想做一些讓大家憶起為何喜歡我們的音樂，而《Distance》這首歌就是聽起來比較更『我們』。」如果疫情沒有發生，Ryan直言根本無法有更好的音樂送給樂迷。為了不再讓樂迷等待，Ryan預告樂隊已經差不多完成製作另一張新專輯，其中一首新歌即將於一套年尾上映的電影鉅著，而專輯就預計在明年年中推出。

提到《Human》的專輯封面，Ryan指背後暗藏密碼，亦花了很多時間去構思封面中的新古典主義雕塑正在溶解：「正如我們過往的專輯主題都是跟人類有關，它（雕塑）是關於人類的哲學隱喻。不管你看起上來多麼的美麗，即使你是無堅不摧，你仍然會有缺陷，我們並不完美。」在美術創作方面的確費時，Ryan分享了一段小插曲。在主打歌《Run》發佈時，Coldplay同時推出了新歌《Higher Power》，而兩首歌的美術圖都是運用了同一色系，Ryan笑言：「看起來像收錄在我們的專輯裡的，當然我沒有跟他們溝通過，只是覺得很好笑。」

談到新專輯及封面的創作靈感，Ryan指既然主題為「人類」，就立即想起了古希臘的古典雕塑。而雕塑溶解就代表了人類在地球生存了數十萬年，特別來到2021年，所有人都在Instagram、TikTok等社交媒體上只展現自己最好的一面，但到頭來我們都是充滿缺陷的人，而我們真實的一面卻跟社交平台上的我們是兩碼子的事。