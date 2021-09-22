炎明熹首唱出道作　稱表現僅僅合格勇氣可嘉：有啲音唱得唔準

炎明熹（Gigi）在周一推出新歌《真話的清高》，正式加入樂壇。今日（22/9）現身荃灣出席商場活動，除了唱《守望麥田》外，更首度公開獻唱出道作，隨後更向「Gi炎粉」（Gigi粉絲稱呼）送上口罩，作為中秋節禮物。

Gigi今日與冼靖峰、文凱婷、孫漢霖和蔡愷穎一同出席商場活動。（陳順禎攝）

首唱新歌表現僅僅合格

Gigi活動後接受《香港01》訪問，談到今日唱新歌的表現，她認為只是僅僅合格：「其實我頭先唱嗰陣係唔知sharp（高）咗定flat（低）咗，總之係有啲音唱得唔準，所以10分滿分嘅話，我畀自己5分。可能係新歌，加上係自己第一次現場演繹，所以都真係勇氣可嘉，哈哈，所以畀多0.5分自己。」

談到第一次唱新歌的表現，Gigi以「勇氣可嘉」來形容。（陳順禎攝）

說起今次新歌，Gigi坦言非常難唱，也令自己在錄音上花了不少時間：「我唔係好擅長唱呢啲爆發性嘅真音，但係呢首歌係有，所以會覺得好難，我都要錄咗好多次，之後原來嗰一take係成功，就決定用咗佢。」縱使新歌難度高，但Gigi指當時只有很少時間準備：「其實我收到首歌嘅時間唔係好長，只係練咗一陣就要去錄音。之後錄咗好耐嗰個真音都未成功，之後錄咗好多次開始純熟啦，咁就成功。」

Gigi指自己不擅長唱爆發性真音。（陳順禎攝）

專心上課兼顧學業

開學後，Gigi要把握放假時間宣傳新歌，例如今日要在電台訪問後馬不停蹄地趕到現場，她坦言會感到疲累，不過會有種充實的感覺，事前也預備充足時間用餐，例如今早已經吃過一頓豐富早餐，可以留待晚上工作完畢後再吃晚飯。問到如何兼顧學業、工作，Gigi指自己在課堂上要更自律：「我盡量上堂嘅時候專心啲，唔好再瞓覺。雖然係會有啲攰，但係會趁小息趴喺枱度休息。放學有咩活動要做就做，適當嘅時候就會休息，其他時間就專心啲做嘢。（以前上堂會瞓覺？）有時啦，但係呢樣嘢唔好學，因為咁做係唔啱嘅！依家要讀好啲書。」

Gigi以前上堂會瞓覺！？（陳順禎攝）

雖然Gigi明白開學後要爭取睡眠時間，但她卻在睡眠上有「拖延症」：「有時本身可以11點瞓，但係自己鍾意喺度拖，拖拖下就12點，大家唔好好似我咁，要早睡早起。（點解遲咗瞓？）我係會唔知點解有啲原因，成日都會搞到我同自己講『等陣先啦』，其實我都唔知點解。」最近Gigi也與其他《聲夢》學員一起拍劇，她指在其他人面前做戲會感到尷尬，因此在熟讀劇本以外，自己也要變得更加勇敢。

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