文凱婷與孫漢霖合體翻唱　拒當熒幕情侶：打呢個旗號唔夠真實

文凱婷（Aeren）昨日（22/9）現身荃灣出席商場活動，先後演繹《我本人》和《Superman》。她在活動後接受《香港01》訪問，說起近日夥拍孫漢霖（火雞）翻唱戴祖儀和涂毓麟的合唱歌《我們再不講再見》，她指一直以來都想與對方合唱，認為二人在聲線上非常適合一起合唱，至於談起選曲上的考量，她直言：「兩位前輩啱啱出咗呢首新歌，我哋覺得呢首歌咁啱都係男、女合唱，咁不如拎嚟唱，支持下。其實仲有一個核心啲嘅原因，想之後如果我哋再出歌，佢哋都可以cover返我哋嘅歌。」

Aeren、火雞與炎明熹、冼靖峰和蔡愷穎一同現身荃灣出席商演。（陳順禎攝）

昨日二人同場，在台下有觀眾即大叫「面紅啦！」、「結婚！」，Aeren即解釋：「面紅係因為我搽咗胭脂，驚我血色唔夠，所以叫化妝師落重手啲啲；但係結婚我就唔知點解，應該唔係同我講，可能係同主持人講？」問到發展方向時，她也無意與Steven以熒幕情侶形式示人：「唔會以情侶嘅方向出道，始終唔係真嘅，如果要打呢個旗號嘅話就唔夠真實。反而會間唔中一齊唱下cover，畀大家嘅感覺會更加新鮮。」

Aeren強調同火雞只係朋友，認為二人唱合唱歌非常適合，不過無意發展成情侶。（陳順禎攝）

說到炎明熹（Gigi）得到機會推出個人單曲，Aeren稱自己日前也為新歌錄音，非常期待新歌一刻：「幾時會出我真係唔知，我都好急住聽到。因為錄完之後歌手未必可以即刻聽到，要等混音搞掂之後先聽得，我都有催，但係都真係要啲時間。」她透露新歌將會是劇集歌，以饒舌為主，探討社會現象，對過往較常演繹情歌的她而言，這次新嘗試令自己感到興奮。