陳凱詠新歌MV搵緋聞男友陳健朗做男主角　演親密戲尷尬到想喊

陳凱詠（Jace）在8月舉行演唱會當日推出新歌《沒有無緣無故的恨》，MV也在今日（23/9）正式推出。在以往的作品中，Jace多以一種抽離、事過境遷的狀態去演繹，不過這次要演繹出當下發生的事情，所以在表達上對她來說是一種新嘗試，Jace在新歌MV也擔當女主角，同樣需要演活歌曲中因愛情而產生的憎恨。

Jace在MV中曾被陳健朗暴力對待。

這次角色除了女主角Jace外，還有飾演他男朋友的緋聞男友陳健朗，和飾演她好朋友的談善言。故事講述Jace和陳健朗這對情侶由愛變成恨的過程，Jace始終忍受不了男友的不忠，而且對她的暴力對待，最後聯同好朋友談善言報復。Jace坦言：「看過劇本後，去拍攝之前的確有壓力，老實講今次幾艱辛，因為好耐冇做戲，面對一個富劇情的MV故事，大家都很認真對待。20小時的拍攝，中間有很多又喊又笑的內心戲，凌晨時份還到了荒山野嶺，於我自己而言非常有突破，我好享受這次過程。」

這次身兼MV導演和男主角的陳健朗，非常賣力親自上陣，更與Jace不乏對手戲，當中包括親熱戲和吵架戲，歷盡情侶間的甜酸苦辣。對於拍攝親密戲的感受，Jace稱：「非常尷尬，尷尬到我跟導演講我想喊，全場人都Feel到這種尷尬氛圍。」MV故事中有些二人曾經的甜蜜回憶畫面，又有現實吵架片段，因此Jace和陳健朗要在短時間內考驗演技。另一角色談善言，飾演Jace好朋友為她出頭，「談善言是一個好好的演員，好能夠幫助我入戲，在故事情節中她是為我出頭的女生，好多謝她的專業。」