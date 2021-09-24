鄭中基事隔16年再執導新歌MV　赴懷舊影樓記錄菲林相拍攝過程

繼16年前的《無賴》後，鄭中基（Ronald）再次親自執導新歌《我們》MV。歌曲內容圍繞著他在今年Drive In演唱會前夕過身的奶媽，指一切來得太突然，除了希望將作品獻給長輩外，也藉歌曲奉勸大家珍惜身邊人。在日前推出的製作特輯中，Ronald指希望以菲林賣少見少的概念包裝整個故事：「菲林又係一樣，影一筒少一筒，而咁有歷史有儀式嘅影樓，依家都已經好少。我想同家人嚟呢度影張全家福，如果大家有興趣，趁依家仲有就好快啲嚟影啦。」

《我們》MV以菲林相包裝歌曲故事。（MV截圖）

一張菲林相從相紙只有白色，到逐漸顯示出完整影像，這個程序稱作「顯影」。不過要拍攝整個程序可謂相當困難，因為顯影這個步驟需要在黑房完成，而房內需要維持漆黑一片，否則會令相紙「走光」，令成品出現斑痕。看到房內有一顆非常微弱的紅光，Ronald決定放手一搏：「我哋決定自己打燈，都係打返嗰啲紅光，用佢哋本身嗰個（光度），之後我哋再打多啲啲紅光，試下得唔得，如果唔得就再諗辦法，點知真係得咗。」

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這次拍攝所用的器材可說是價值不菲，除了動用3部古董相機作陳設外，在後段更以價值$3000的幻燈片機，將相片中昔日的香港投影出來。而MV選址是在1996年開業的善美影室，前身是創立於1940年的尖尖照相，歷史悠久。老闆林國盛是MV演員之一，他透露影樓曾陷入倒閉危機：「上年7月係死線，有地產話夠八成（業主）簽名，呢度就可以集中強拍，但係最後得七成，差一成（就需要強行拍賣），有人簽名嘅話，呢度就會變咗做一個歷史影相舖。」