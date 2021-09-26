Dear Jane演唱會｜安哥唱Punk Rock出道作：永遠冇可能擺喺歌單

五場《Dear Jane Pendulum Tour 2021》昨晚（25/9）在紅館圓滿結束，及後四子在後台出席祝酒記者會，並齊齊開香檳慶祝。他們在會後接受傳媒訪問時坦言，看到五晚觀眾都非常熱情，都覺得不可思議，主音Tim（黃天翱）指：「呢幾場都唔需要特別嗌佢哋起身，當然我哋一開始都會嗌大家起身，但係未嗌都已經有一半人企咗喺度，仲有有幾場係全場人都企晒起身，見到大家咁投入，就係我哋覺得最滿足嘅嘢。」他認為最難忘的是一口氣唱「現代愛情三部曲」，認為當中會看到自己的音樂或多或少也融入於每個人的愛情故事中。

Tim認為唱《經過一些秋與冬》、《只知感覺失了蹤》、《哪裡只得我共你》有深刻感受。（陳順禎攝）

看到全場反應熱烈，再想到當初曾經歷戶外演出只有三人觀看的低潮期，四子均表示十分感動，低音結他手Jackal（伍漢邦）指：「原來到咗今時今日有咁多人支持我哋，仲要係由頭唱到落尾，真係好鍾意我哋啲歌，真係好感動。不過我哋都要好專心彈樂器，所以嗰種情感要hold住先，要表現得好啲畀觀眾睇。」不過他昨晚才自爆，兩個月前為師妹JUDE拍攝《私奔記》MV時，自己不慎跌斷右手，幸好騷前不斷看跌打後傷勢好轉，他坦言不希望自己傷勢影響演唱會：「好擔心大家會話我整親手不如唔好開，我最怕就係演唱會搞唔成，所以我唔出聲，依家都安然度過咗，之後我先再去睇醫生。」

原來今次Jackal帶傷上陣！（陳順禎攝）

連日來觀眾都看到Tim在台上大放閃光彈，今晚更連番向老婆楊洛婷及女兒Tanya送上窩心歌曲，場面溫馨。他認為這個畫面非常開心，又指愛女把到紅館看演唱會的第一次獻給自己，又笑指氣氛猶如一家人到主題公園遊玩：「我初頭見到佢，佢好似都係唔太習慣，覺得佢好似去咗主題公園睇演出，其實對佢嚟講應該係一樣。但係佢好似係識唱我哋啲歌，尤其是我特登走埋去唱《2084》，睇到佢皺晒眉頭，口罩又好似郁緊，真係跟住唱，叻女。」另一邊箱，Jackal就被隊友大爆求婚失敗，他坦言隊友都非常關心自己的感情狀況，本來想藉Dear Jane作品徵婚，可惜失敗而回，笑說要藉媒體力量徵婚。

Tim經常放閃光彈。(陳順禎攝）

今晚Dear Jane也順應民意加碼，大唱昔日擅長的Punk Rock作品，最後更以出道作《男兒當打交》作為最後一首歌，成功在紅館舞台獻唱這首經典作。Tim坦言一口氣唱三首Punk Rock是任性表現：「呢啲歌永遠都冇可能擺到喺歌單入面，其實有好多觀眾都係由一開始聽到依家，咁我哋都自私啲、任性啲，呢啲就係我哋嘅根。喺紅館玩Punk Rock，嘩，其實仲邊會有機會吖？」結他手Howie也補充：「呢啲真係我哋嘅根，唔係成日都會攞出嚟，但係喺重要嘅時候係要show下。」

居然可以喺紅館聽到《羽毛鱗刺》、《放大假》和《男兒當打交》！（陳順禎攝）

說起演唱會中的趣事，除了在演唱會首晚有觀眾衝上舞台為求與觀眾自拍外，對Tim而言也發生了一件尷尬事：「條褲爆得好勁，由前面爆到後面，有人喺IG Story影低咗爆開嗰一刻，嗰陣我彈緊結他。原來爆咗嗰刻真係見到底褲，feel到下面有陣風，真係會記一世。」不過Dear Jane在騷後就沒有太多休息時間，稍後時間將繼續錄音工作，繼續完成為期兩年的音樂企劃。