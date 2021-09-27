拉闊音樂會｜姜濤如願與Tyson Yoshi合唱　林家謙唱日文歌掀高潮

商台舉辦的《拉闊音樂會 風火雷電》今晚（27/9）在亞博館Arena舉行，除了森美、小儀、陳志雲等商台DJ外，也有谷德昭、Serrini等人現身支持，開場後，一眾MIRROR成員也現身觀眾席，吸引不少前排觀眾爭相合照。

姜濤。（梁碧玲攝）

一開場，林家謙、柳應廷（Jer）、Tyson Yoshi和姜濤先分別以一小段《神奇的糊塗魔藥》、《迴光物語》、《Stress Out》和《蒙著嘴說愛你》與觀眾見面。而率先獨唱的是Tyson Yoshi，在《Christy》和《Something》後，Tyson直言：「其實我有諗過幾時除衫，不如都係依家除。」及後他脫下黑色外套，大騷六舊腹肌，引起全場一陣尖叫。在《In My Dream》和《Stress Out》後，姜濤隨即登場，並如願合唱《I Don't Give A》，隨後更與脫下眼鏡的林家謙合唱《特倫斯夢遊仙境》，結束第一部份演出。

姜濤Ｘ林家謙。（梁碧玲攝）

正當大家氣氛高漲之際，續留台上的林家謙不但唱起米津玄師的《感電》，更在台上跳舞，為觀眾帶來驚喜。而在《難道喜歡處女座》唱到一半，家謙又把歌詞改成「寧願似白羊似金牛座」，並與金牛座的姜濤合唱餘下部份。原來姜濤早在《一號種籽》前已經與家謙合作過，更說家謙「攞咗自己嘅第一次」，不過當時則被對方嫌自己懶音太多。而家謙也決定在舞台上解鎖姜濤從未嚗光的《有一種傳說》。

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