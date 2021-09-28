拉闊音樂會｜與姜濤解鎖未曝光作品　林家謙：有啲憎《一人之境》

商台舉辦的《拉闊音樂會 風火雷電》今晚（27/9）在亞博館Arena圓滿結束，林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程浚彥）在騷後接受傳媒訪問。談起姜濤接連翻唱隊友AK（江𤒹生）、Ian（陳卓賢）和Anson Lo（盧瀚霆）的作品，他直言內心一直想著MIRROR：「我內心係更加想同MIRROR企喺呢個舞台，同大家一齊唱都覺得開心，但係唱佢哋嘅歌，都代表著心係同佢哋一齊。」此話一出，在旁的Tyson和家謙都笑指覺得失望：「即係唔想同我哋一齊啦，唉……」場面十分搞笑。

林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程浚彥）在《拉闊音樂會 風火雷電》合體演出。（梁碧玲攝）

拉闊音樂會｜姜濤如願與Tyson Yoshi合唱 林家謙唱日文歌掀高潮

姜濤今晚首度演繹新歌《Dear My Friend,》，被問到是否太感觸落淚，他稱只是在跳舞後流汗。至於今晚與家謙演繹從未曝光的作品《有一種傳說》，原來是家謙的主意，他說：「本身我哋係唱《一人之境》，我話唔好，我唱咗好多次，有啲憎呢首歌啦，就話不如唱啲未唱過嘅歌，然後就諗起兩年前都同姜濤合作過。」他續指這首歌比《一號種籽》更早出現，又解釋這首歌以合唱形式演繹較為適當：「最初寫嘅時候，收到指示係（姜濤）可以同佢啲兄弟一齊唱，所以呢首歌會有一啲talk back位，我覺得係啱多過一個人唱，於是就話不如唱呢首。」

唔係喊！係流汗咋！（梁碧玲攝）

至於開騷前氣管敏感的Jer則指表現未受太大影響：「今日畀自己70分，當然仲有進步空間，但係花姐都有話，喺氣管敏感嘅情況之下，今日都覺得ok。」而今晚Tyson則成為演唱會的肌肉擔當，一開場就大騷完美身材，他笑說：「本來係排好咗邊個位，但係個rundown又畀人改咗，勁尷尬囉。於是就決定喺嗰個位除，唔係，係喺嗰個位唔小心跌咗件衫。」姜濤即笑說：「下次小心啲。」

Jer今日畀自己70分。（梁碧玲攝）

拉闊音樂會｜姜濤演繹新歌一度哽咽 翻唱隊友單曲顯心思

至於今次家謙作出了一個重大突破：跳唱。他說今晚感到十分害怕，事前決定不停苦練，希望大家滿意。姜濤稱十分滿意：「其實我喺綵排嘅時候都睇過一次，完全冇評價，因為淨係佢跳舞呢一件事就已經好爆。」Jer也笑說：「平時我都跳得多啦，今次就等其他人跳，我就舒舒服服唱歌。」

林家謙今次挑戰跳唱！（梁碧玲攝）

不過Tyson坦言今次有一個小遺憾，因為時間不足，今次未能與Jer合唱：「其實如果有時間我會改埋Jer首歌，另外兩位嘅歌我都有改到少少，出到嚟嘅效果我好滿意，加埋大樂隊一齊真係好好玩，但係時間真係唔夠。」Jer即笑說：「我好唔開心，淨係同佢哋合唱。」Tyson即指回家後會馬上嘗試改編，又指本來已有心水：「本來係想改《水刑物語》，但係我哋嘅方向未捉得啱，本來就會係向一個偏靜啲嘅方向，但係我寫唔到一啲偏快嘅rap，再改嘅時候就發現冇時間。」

Tyson遺憾未能與Jer合唱。（梁碧玲攝）

在改編《特倫斯夢遊仙境》後，Tyson突然要林家謙改名作「林風」：「嗰首歌一開始我係大嗌『Yo Breeze』，然後我手機都將佢個名改做『林風』。」近日同時忙於拍劇的Jer則指完騷後要大吃一餐：「大家都為演唱會餓咗好耐，瘦到塊面都凹晒，我自己都未打邊爐啦，想約埋大家一齊打。」

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