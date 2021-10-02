陳柏宇與Kiri T合唱英文歌　Chill住改唱法：本身好鍾意咬實啲字

繼早前與Serrini（梁嘉茵）合唱《網絡安全隱患》後，陳柏宇（Jason）最近再與曾經涉足美國獨立音樂圈的唱作女歌手Kiri T（謝曉盈）合作，重新演繹對方的《10,000ft.》。Jason坦言非常欣賞對方的作品：「因為佢啲音樂好refreshing，喺香港唔係成日聽到，加上係英文，成件事爽啲。」

Jason最近與Kiri T合作，重新演繹對方的《10,000ft.》。

在選曲上，Kiri T坦言最初想與Jason合唱《本能寺》，而二人也有想過把《10,000ft.》和《本能寺》製作成一段medley（串燒歌），但考慮到整個企劃的效果和新鮮感，Jason覺得挑戰《10,000ft.》會更適合：「我覺得呢首歌有一種唔會兩個人唱就變得超奇怪嘅感覺，呢一點好重要，因為我覺得有啲歌係寫畀一個人唱嘅。我哋都傾過做medley，但係又唔係咁想，我覺得喺呢個crossover裏面，如果我仲要唱啲之前已經唱過無限次嘅歌，我覺得會好悶，所以就揀咗呢首歌。」Kiri T也直言Jason幫助自己對這首唱作作品有更深入的了解：「呢首歌我都唱過好多次，都係自己唱嘅，而因為今次做呢個版本，我哋搵咗Nic Tsui彈結他，佢彈嗰個感覺已經有唔同，然後我再聽你唱嘅時候，個感覺又有唔同，其實係啟發咗我去用一啲唔同嘅方法唱呢首歌。本身我整呢個版本嘅demo嗰陣，我已經唱過第二次，但係錄完你之後我又再唱過，我依家都了解首歌多咗。」

Jason坦言自己一直嚮往唱英文歌，而在Kiri T指導下，Jason也領悟如何處理英文歌咬字的問題：「因為咬字上可以有好多唔同嘅發揮，所以今次喺你眼中，我開頭都咬得好緊。我本身都有一種好鍾意咬實啲字嘅感覺，但係今次本身我覺得英文字冇廣東話咁執著咬字嘅方式，反而Kiri畀到好多意見我，又或者引導到我去咬一種佢認為係鬆啲嘅方法，令到成件事可以chill啲。」入錄音室無數次的Jason，在今次的錄製過程中，發生了一件難忘事，他笑說：「當Kiri想我relax啲、『un』啲嘅時候，佢嘗試去同我做一個exercise，叫我揈下個人、鬆啲muscle，嗰一刻我心諗⋯⋯哈哈！其實我覺得唱多幾次自己就會有嗰個feel。」

經過今次的合作，Kiri T對Jason改觀，也笑言有種被騙的感覺：「合作之前，我以為佢好靜㗎！但係合作之後發現原來Jason係好搞笑，可能係俾佢啲歌影響到個印象，我覺得佢係唱歌好叻，同埋唔係點講嘢嗰啲talent，合作之後發現原來Jason搞好多gag嘅，被佢呃咗！」雖然Kiri呻自己「被騙」，但兩人均期待下次再度合作，更想推出新歌，他們透露：「其實本來我哋有諗過出新歌，我哋仲哼咗差唔多成首歌出嚟，跟住發覺我哋要做完今次個crossover先，下一次寫新歌啦！」先後與其他歌手合唱，Jason預言已在物色下一位合作的歌手，也想過把這種合作變成一個系列：「本身諗住呢個企劃係搵三個人，其中兩個係Serrini同埋你，但係第三個就未落實。你問我完咗第三次之後，有冇諗過搵多啲人，將佢變做一個恆常系列，我覺得都幾好，可以令到自己接觸多啲唔同類型嘅音樂，唱人哋嘅歌時，畢竟可以有一種跳出本身個vocal character嘅諗法去唱。因為唱自己嘅歌嘅時候，第一樣會諗嘅係究竟我唱呢首歌時個聲會係點樣，我想跳出自己唱歌嗰個聲音。」Kiri T也讚許Jason的想法，認為他是真的熱愛音樂才會不怕麻煩或工序去求變。