曾用作品抨擊陳奕迅　Novel Friday出新歌炮轟MIRROR獲網民大讚

年輕本地Rapper繼用作品抨擊陳奕迅和Supper Moment後，近日再有新「REPLY」作品面世。這首《MIRROR FREESTYLE》的對象非常明顯，正是近年冒氣的男團MIRROR，作品一出，網民反應兩極。

Novel Friday日前推出作品《MIRROR FREESTYLE》，透過歌詞直接指控MIRROR。（MV截圖）

作品與Friday平常製作的Melodic Rap不同，新歌偏向傳統饒舌風格，加重控訴氣氛。歌詞中不乏對歌手著重商業利益多於音樂質素的控訴，也說到某些歌手「太多賣樣扮做歌／畀個偶像包袱我」，在音樂發展上並非著重作品質素，聽起來沒有特定對象。但當聽到「唔講以為呢期興返薑蓉薑臉」、「好似一面鏡／將你逐個睇穿再拆開／煎你皮拆你骨」、「你本日記好狂咩？唔講以為MUSE嚟咗香港」等，就明顯知道這首歌說的正是對MIRROR近年音樂上的發展表達不滿。

歌詞入面有講過呢啲不滿：

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歌曲一出，隨即惹來網絡極大迴響，有網民感謝Friday勇敢地唱出對MIRROR的不滿，說：「終於有人講真話」、「講真心話先係rap精髓」，也有人引炎明熹（Gigi）新歌讚：「支持NF敢說真話，證明了真話的清高！」甚至有網民期待在隊內負責說唱的Lokman（楊樂文）和Alton（王智德）再出一首作品，用歌詞回應Friday的控訴。不過也有網民對作品感到不滿，直言：「一隊垃圾踩另一隊垃圾」、「只看到一角而窮追猛罵、全面否定，太不全面」、「歌名應該叫《Sorry Mirror 我只想靠你們上位》」