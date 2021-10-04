Chill Club｜四大Hip Hop界新勢力Rap爆錄影廠　代表作你一定聽過

不知不覺，ViuTV音樂節目《Chill Club》在昨晚（3/10）已經來到第100集，今集節目除由鼓手KB（李健宏）擔任客席主持，也邀請4組主打Hip Hop作品的音樂單位，透過另類曲風紀念這個具特別意義的日子。今晚亮相的Rapper或許未必第一時間想到是誰，但他們的作品你一定聽過。



除了Luna Is A Bep、JB、TomFatKi和MC $oho & Kidney外，今晚的嘉賓主持KB也是組合LMF出身。

TomFatKi光頭幫

TomFatKi由三位成員福正、阿奇、賴泰組成，過去推出的《Life Is A Game》和與Tyson Yoshi（程浚彥）合作的《To My Boss》都唱出打工仔心聲，而昨晚帶來的《Rolling Now》也相當受歡迎。不過最經典而廣為人知的，還是與Billy Choi合作的《天水圍Gang Gang》，歌曲不但多次被二次創作，MV更在上年位列YouTube香港區十大熱門MV第四位，相當厲害。

雖然冇唱到《天水圍Gang Gang》，但TomFatKi也帶來另一首代表作《Rolling Now》。

Luna Is A Bep

若然有幸觀賞到Serrini（梁嘉茵）6月在九展Star Hall舉行的演唱會頭場，相信也對這位女Rapper不感到陌生。她在2018年起開始在Instagram寫自創的押韻文句宣洩情緒，經朋友鼓勵後開始創作Rap。除了當晚唱的《我想行開下》外，記錄女生麻甩性格的《麻甩系》也是其中一首代表作。今集除了與KB合唱《我最喜愛的香港人》外，也帶來自己的作品《Boogie Baby擺動嬰兒》和《25》。

今晚Luna Is A Bep合共唱了三首歌。

JB

在上月舉行的《未來音樂祭》，他與王菀之（Ivana）合唱改編版的《留白》，炒熱全場氣氛的同時，也令不少觀眾認識到他的名字。JB在香港出生，父母都是菲律賓人，除了昨晚演繹的首支派台歌《得個等》外，早起的《潮共》等作品其實早已深入民心，只要音樂一起，相信大家都能跟上一句半句。

可能你未必聽過JB的名字，但出自《得個等》、《潮共》等作品的金句你一定聽過。

MC $oHo & KidNey

最後這組相信就不需要記者多介紹，今年一曲《係咁先啦》不但點中都市人對新移民潮的心聲，「走先喇係咁先啦」也不自覺地成為今時今日的潮語。除了最近推出的《跌嘢唔好搵》外，與樂隊Yellow! 合作的《真嘢唔好講》也即將面世。

《係咁先啦》也是今集《Chill Club》最後一首歌。

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