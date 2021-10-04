區瑞強10月新伊館開騷　邀肥媽黑妹做嘉賓要儲定錢：今次罰硬錢！

區瑞強（Albert）即將在10月15-17，於新伊館舉行《相識在童年知心50載演唱會》，透過作品向廣播界傳奇Uncle Ray及填詞人鄭國江致敬。今日（4/10）他現身葵涌與其中兩位嘉賓肥媽（Maria Cordero）及李麗霞（黑妹）一起參與綵排，演繹由《月兒像檸檬》、《淚的小花》、《尋夢園》、《有我就有你》及《可愛的人生》組成的串燒歌。

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三人在接受《香港01》訪問時，不時大放笑彈。肥媽指今次難得與黑妹同台，決定要以姊妹花身份亮相：「我哋係『湯羹姊妹花』，唔係匙羹，隔離仲有對公筷！」Albert笑說自己瘦得像公筷一樣，又指肥媽和黑妹已經準備70-80年代大家聽得耳熟能詳的曲目。當Albert談到肥媽年輕時不懂看中文字，但也對華語、粵語歌非常熟悉，她解釋：「依家我識睇嘅，但係以前真係唔識，但係唔識唔緊要嘅，我都係靠聽啫，音樂係國際語言，你聽熟咗就唱到。我印度文、日文都識唱，但係我都唔知（歌詞）點解。」

肥媽笑說今次是「湯羹姊妹花」加「公筷」，有意以這個組合開巡唱。（梁碧玲攝）

這次演唱會可謂眾星雲集，除了胡楓、魔術師Louis Yan（甄澤權）、李思捷等外，也同時邀得「三生有幸」李龍基、葉振棠和陳浩德同台。不過Albert被黑妹提醒要準備好金錢，原來是要準備演唱會超時的罰款：「夠鐘一定收唔到，有肥媽、黑妹喺度，仲要加埋修哥，今次罰硬！所以我今日已經開始儲錢，一路儲到開騷。」Albert又說肥媽和黑妹基本上都不需要太多準備，只要音樂一響就能唱，肥媽笑說：「罰嗰個唔係我，如果係罰我就收口，但係今次係罰佢啫，關我鬼事咩，大家要繼續唱！」至於如何應對，Albert坦言盡量不會刪走演唱曲目：「其實我自己都好矛盾，因為我都好想佢哋繼續唱，觀眾開心我就開心，咁不如罰錢算啦，我都cut唔到歌啦。」